Norsk-svensk jihadist fryktet evigheten med gjeld på 150 kroner – ba Ubaydullah Hussain om hjelp

OSLO TINGRETT (VG) Vinteren 2015 oppfordret Michael Skråmo gråtende folk om å gjøre jihad i Syria. Samme år tok han angstfullt kontakt med Ubaydullah Hussain fordi han skyldte en turbanselger i Oslo 150 kroner.

Dagen etter Paris-angrepet til IS, den 14. november 2015 fikk Ubaydullah Hussain en melding fra Syria.

Meldingen var fra den svensk-norske jihadisten Michael Skårmo:

– Salam aleykom, akhi (Gud være med deg, bror), startet han.

– Jeg har letat efter han brodren länge jag är skydlig pengar jag köpte en gång för flera år sedan turbaan av han som han skickade från Norge til Sverige.

Han fortsatte:

– Och sedan blev det att han inte fick pengar. Kan du hitta han och fråga han om jag kan betale det till han eller att han förlåter mig för jag har letat efter han i flere år.

Meldingen ble sendt over chatteappen Telegram under sitt alias Abo Ibrahim al-Swedi.

Ekstreme islamister lever i troen på at de ikke kommer inn i paradis om de dør med gjeld. For Skråmo, som IS-kriger, var dette plutselig blitt veldig alvorlig.

Meldingene fant PST da de tok beslag i en av flere telefoner som tilhørte Ubaydullah Hussain og de er blitt lagt frem for retten denne uken under rettssaken der Hussain står tiltalt for terrorrekruttering.

Tok med kone og fire barn



31-åringen Michael Nikolai Skråme er norsk statsborger, men har bodd i Sverige hele livet. Han ble født i Bergsjö utenfor Göteborg i 1985. I september 2014 tok han med seg kona og fire barn til Syria for å kjempe med IS.

I februar 2015 dukket han opp i en video som skal være innspilt i nærheten av Kobani i Syria, hvor kurdiske styrker til slutt drev IS-terroristene ut av byen.

– Vi trenger at dere kommer ned hit og gir støtte til guds religion, sa 31-åringen, der han satt i kamuflasjeklær og en stridsvest på videoen (se øverst i saken).

Underveis i fremføringen av sitt budskap ble han så beveget at han begynte å gråte.

Skråmo er per i dag under norsk etterforskning av PST.

ALVORLIG MANN: Ubaydullah Hussain med smarttelefonen sin under et fengslingsmøte mot Arfan Bhatti i januar 2015. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Redd for å ikke komme inn i paradis



Samme kveld som Skråmo tok kontakt, svarte Hussain at han skal gi den aktuelle turbanselgeren Skråmos beskjed når han sier han.

– JazzakAllah kayr [Gud belønner deg med alt godt], bror, det är veldigt viktigt, man vill inte dö med skuld, avsluttet Skråmo.

Etter to uker uten å ha hørt noe tok Skråmo kontakt med Hussain på nytt.

– Har du hittat brodern? Snälle det är väldigt viktigt.

Hussain svarte at han skulle prøve å få skaffet kontaktinformasjonen til turbanselgeren i løpet av morgendagen, og spurte hvor mye det var Skråmo skyldte.

– Jag vet inte. Högst 500 tror jag, du får fräga han om han kommer ihåg.

TURBAN: Osama bin Laden likte å gå med en hvit turban, gjerne over kamuflasjeklær. Foto: AFP

Var gave



Turbanselgeren bekreftet overfor Hussain at han husket Skråmo og turbankjøpet, «hvis det er han som bor i Syria nå».

– Men han skylder ikke 500 kroner. Men 150 kr. Og jeg sa det var en gave fra meg, fortalte turbanselgeren til Ubaydullah over chatteappen Viber.

Deretter viderebrakte Hussain budskapet til jihadisten Skråmo i Syria.

– BarakAllah feeek :) [Gud velsigne deg], svarte en lettet Skråmo.

Konverterte i 2005



Skråmo konverterte til islam i 2005. Da hadde han akkurat fullført kokkeutdannelse i Göteborg. Kort tid etter konverteringen, reiste han til Egypt, hvor han skal ha lært seg arabisk.

Han skal ha blitt mer og mer radikal. De siste årene før 31-åringen dro til Syria, reiste han rundt til flere land og underviste i radikal islam, også i Norge, ifølge Expressen.