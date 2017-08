Norsk IS-avhopper (33) risikerer 10 års fengsel

Tiltalen mot den terrorsiktede 33-åringen fra Verdal er klar. Rettssaken vil vare i 15 dager.

Det var 29. november 2014 at mannen reiste til Syria med hensikt å kjempe for terrororganisasjonen som kaller seg «Den islamske stat» (IS).

30. april i fjor flyktet mannen fra Syria over grensen til Tyrkia, der han ble anholdt og fengslet. I august ble han utlevert til Norge og siktet for deltakelse i terrorgruppen.

Nå er altså tiltalen mot mannen klar, og en 15 dager lang rettssak er berammet til å begynne 2. oktober i Oslo tingrett. Mannen tiltalt for å ha deltatt og rekruttert medlemmer, eller økonomisk støtte, til en terrororganisasjon.

Nær bekjent: Hadde fluktplan klar siden 2015

Han er også siktet for å ha forsett om å fullbyrde et lovbrudd som har som hensikt å «fortstyrre alvorlig en funksjon av grunnleggende betydning i samfunnet» eller «å skape alvorlig frykt i en befolkning».

– Han erkjenner fortsatt ingen straffskyld, sier hans forsvarer Siri Langseth til Trønder-Avisa, som først omtalte saken.

Påtalemyndigheten mener at 33-åringen har deltatt i organisasjonens opplæringsprogram, herunder skyte- og våpentrening. Han skal ha oppholdt seg både i Aleppo-området og i Raqqa og deltatt på militære operasjoner.

Bakgrunn: Etnisk norsk konvertitt fra Trøndelag dro til Syria

Tiltalen har en strafferamme på inntil 10 år.

Som bevismateriale i saken har politiet begjært flere av den siktedes eiendeler utlevert fra Tyrkia. Det er snakk om en laseravstandsmåler, et kompass og et Go Pro-kamera.

Til Trønder-Avisa sier statsadvokat Kim Sunde at det foreløpig er innkalt tolv vitner i saken, ingen av dem fra Syria.