Norsk 67-åring siktet i Danmark - skal ha forsøkt å presse Frimurerlosjen for 33 millioner kroner

67-åringen skal ha tatt skjulte opptak av rituelle seremonier i Frimurerlosjen i Norge og Danmark, og deretter forsøkt å presse losjen for millioner.

Det skriver Ekstrabladet.

Mannen ble pågrepet i Norge 23. mai i år, etter at det var utstedt en nordisk arrestordre fra politiet i København samme dag. Han har siden vært varetektsfengslet.

67-åringen, som er hjemmehørende på Østlandet, er av dansk politi siktet for utpressing av særlig grov karakter ved å ha gjort hemmelige opptak av rituelle seremonier og møter. Dette skal ha blitt gjort uten at deltakerne på møtene var kjent med at det ble tatt opptak.

Østlandsmannen skal senere ha forsøkt å presse losjen for 33 millioner kroner mot ikke å offentliggjøre opptakene.

– Det er snakk om en norsk mann som har sittet varetektsfengslet i en tid i Norge, og som ble utlevert til Danmark i går, sier Jakob Buch-Jensen til Ekstrabladet.

På sine sider betegner Frimurerlosjen seg som en selvstendig sammenslutning av menn fra alle yrkesgrupper, som over hele landet møtes for å utvikle sin personlighet og å omgås tradisjonsbundne og verdige former.

Filmet både i Norge og Danmark

I kjennelsen om utlevering fra Oslo tingrett fremkommer det at mannen har tilstått forholdene. Det er uklart om losjen har utbetalt pengene de ble presset for, og eventuelt hvor stort beløp det da dreier seg om.

Mannen har samboer og to voksne barn på Østlandet, og ifølge kjennelsen ønsket han ikke å bli utlevert til Danmark.

Ifølge siktelsen skal forholdene ha skjedd i København mellom 26. januar til 2. november 2016, og også i den norske losjen fra 27. april i år frem til mannen ble pågrepet, skriver avisen.

Buch-Jensen sier til Ekstrabladet at det er avholdt et rettsmøte bak lukkede dører, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere. 67-åringen ønsket ikke å forklare seg om forholdene under det danske rettsmøtet, men erkjente de faktiske forhold.

– Han er fengslet på bakgrunn av en begrunnet mistanke om at han har gjort seg skyldig i siktelsen, sier han.

Det har foreløpig ikke lyktes VG å komme i kontakt med mannens forsvarer.