Nordmann (51) etterlyst internasjonalt

51-åringen er dømt for å ha tvunget rumenske sigøynere til å tigge og stjele, i tillegg er han dømt for voldtekt av pirattaxi-passajer.

Oslo-mannen, som opprinnelig er født i Kosovo, ble i dag etterlyst internasjonalt etter begjæring fra norske myndigheter.

I 2015 ble han dømt for voldtekt, i 2016 ble han dømt som hovedmann i en omfattende menneskesmuglingssak. Den gangen møtte han ikke til rettssaken i Borgarting lagmannsrett.

– Jeg vet ikke hvor han befinner seg. Vi har også forsøkt å nå ham gjennom de kanalene vi har, sier forsvarer Stian Bergersen Mæland til VG.

Tok kvelertak og slo

51-åringen ble tiltalt for voldtekten fra 2010 som følge av pågripelsen for menneskehandel. Da fikk politiet treff på DNA som ble sikret fra kvinnen som ble voldtatt.

Mannen kjørte pirattaxi, og skulle skysse kvinnen hjem fra Oslo sentrum. Han kjørte i stedet inn på et øde industriområde, der han tvang henne til å utføre oralsex.

Han låste dørene på bilen, tok kvelertak på kvinnen og slo henne i ansiktet, ifølge dommen fra Borgarting lagmannsrett, som dømte ham til fengsel i tre år og seks måneder.

«Importerte» rumenere for å tigge

51-åringen er også dømt som hovedmann i en sak der to kvinner og seks menn ble transportert til Norge fra Romania i 2012 og 2013. Mennene ble tvunget til tyveri og tigging, mens kvinnene ble tvunget til å prostituere seg.

Retten mente at 51-åringen reiste til Romania og hentet dem til Norge i sin egen bil, før han beslagla ID-kortene deres og tvang dem til å jobbe for seg.

Han er dømt for omfattende vold og trusler mot rumenerne, og for å tvunget familiene deres i hjemlandet til å betale ham penger for at han ikke skulle brekke armene deres eller utsette dem for seksuelle overgrep.

– Ikke vist anger



I tillegg til menneskehandel, ble 51-åringen også dømt for trusler mot en ansatt i NAV.

«Han har gjennomgående i de ulike saksforhold likt modus som preges av mangel på respekt, aggresjon, trusler og fremtredende elementer av vold. Han har utøvd vold mot fire av de fornærmede, og drapstruet flere av dem.Han har likeledes frihetsberøvet to fornærmede. Tiltalte har ikke i forhold til noen av nevnte handlinger vist anger, men opptrådt fornektende og skyldt på andre», skriver retten i dommen.

Han ble idømt to år og seks måneders fengsel, i tillegg til dommen for voldtekt. 51-åringen er også dømt til å betale oppreisning og erstatning til ofrene i begge sakene.

– Det håpløse for mine klienter er at dommen ikke blir rettskraftig før den blir forkynt for tiltalte. Det betyr at de heller ikke foreløpig får utbetalt erstatning fra kontoret for voldsoffererstatning, sier bistandsadvokat Gro Sigrid Bache Wildhagen.

Mannen har både barn og barnebarn som er bosatt i Norge, og VG har derfor valgt å ikke identifisere 51-åringen.