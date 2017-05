Nordisk politi går sammen for å bekjempe kriminelle på det mørke nettet

I samarbeid med Interpol har norsk politi fått laget en simulator som skal trene etterforskere i å ta kriminelle på det mørke nettet.

– Politiet må være der kriminaliteten skjer. Derfor må vi også være på lukkede deler av nettet for å forebygge og bekjempe kriminaliteten, sier avdelingsdirektør for politifagavdelingen i Politidirektoratet, Kristin Kvigne.

Politidirektoratet, Interpol, NTNU og Politihøgskolen har utviklet en simulator som skal trene etterforskere i å bekjempe den kriminelle bruken av det mørke nettet.

Simulerer det kriminelle undergrunnsmiljøet

Det mørke nettet omtales som et hjørne av internett hvor man vanskeligere blir oppdaget dersom man driver med noe kriminelt. Det har blant annet blitt brukt til å utvikle pedofile nettverk, som politiet i fjor etterforsket som den såkalte «Operasjon Dark Room».

Nå har altså politiet i samarbeid med forskere tatt grep for å styrke kompetansen rundt det mørke nettet i politiet. Gjennom et kurs organisert av Interpol i samarbeid med Politidirektoratet, NTNU og Politihøgskolen, har deltagere fra Danmark, Finland, Norge, Sverige og Island fått mer kompetanse om hva som skjuler seg på det mørke nettet, og hvordan kriminelle kan avsløres.

Gjennom en simulator, et slags dataspill, later deltagerne som de er på det mørke nettet uten å egentlig være det, men de ser mekanismene som også brukes i virkeligheten. Du kommer deg inn på simulatoren på samme måte som på det mørke nettet, og det du gjør der inne er hentet fra virkeligheten. Simulatoren er den første i sitt slag i Norden.

Deltagerne har i et simulert virtuelt undergrunnsmiljø spilt ulike roller, som kjøpere, selgere og administratorer, og lært om hvordan det mest kjente mørke nettverket, TOR, fungerer. Dette skal gjøre at de kan avsløre potensielle forbrytere.

– Hjelper i arbeidet med virkelige hendelser



– Vi er glade for å ha fått dette nettverkskurset til de nordiske landene. Dette gir en svært relevant kompetanse, og er et resultat av et godt samarbeid mellom Interpol, NTNU og Politihøgskolen, sier seniorrådgiver i politidirektoratet, Rune Fløisbonn.

Kurset har foregått ved Politihøgskolen, og er det fjerde i en rekke kurs som holdes av Interpol Global Complex for Innovation i Singapore og Belgia.

– Treningen er et eksempel på hvordan Interpol samarbeider med medlemsland, private og akademia for å utvikle kapasiteten til nasjonale politimyndigheter. Kurset gir politiet mulighet til å utvikle evner via et unik interaktivt læringsmiljø, som vil hjelpe dem når de skal jobbe med virkelige hendelser, sier Trygve Aandstad, digital politibetjent ved Interpol.

Kurset er del av en global treningsstrategi for Interpols 190 medlemsland, som skal bygge og forbedre kunnskap og ferdigheter rundt den kriminelle bruken av det mørke nettet.

