Nokas-Schumann kjemper for full frihet

Nokas-raneren Kjell Alrich Schumann (50) har vært løslatt på prøve i to år – og mener han har bevist at han har blitt en lovlydig mann. Nå krever 50-åringen full frihet.

Denne uken møtes Nokas-raneren og påtalemyndigheten i Eidsivating lagmannsrett for å diskutere om vilkårene som fulgte med prøveløslatelsen om høsten 2014 skal fjernes eller ikke:

** Han skal ha kontakt med friomsorgen minst én gang i uken. Friomsorgen skal også følge opp med avtalte og uanmeldte hjemmebesøk.

** Han kan ikke forandre bosted uten samtykke fra kriminalomsorgen.

** Han må være hjemme mellom klokken 23.00-06.00 hver dag – og må søke om å få overnatte andre steder.

** Han skal være i 100 prosent arbeid.

** Han skal motta behandling fra psykolog så lenge ansvarlig lege mener det er nødvendig.

** Han skal ikke ha noen form for kontakt med andre fra Nokas-ranslaget, deres familier eller personer han vet eller forstår er knyttet til et kriminelt miljø.

Nesten full seier i tingretten



Da saken ble behandlet i Sør-Østerdal tingrett i juli, vant Nokas-Schumann frem på alle punkter bortsett fra vilkåret om kontakt med Nokas-ranslaget og andre kriminelle.

Tingretten mente 50-åringen hadde vist evne og vilje til å holde seg unna det kriminelle miljøet, og slo fast at det faren for gjentakelse ikke var til stede eller at Nokas-raneren trengte innetider eller kontrollbesøk hjemme eller på arbeidsplassen.

Påtalemyndigheten anket avgjørelsen – noe som gjør at saken nå behandles på nytt i lagmannsretten.

– Han jobber som alle andre og lever et normalt liv, og han håper på samme resultat som sist, sier Schumanns forsvarer, advokat Fredrik Schøne Brodwall, til VG.

Statsadvokaten: Miljøet er aktivt



Under forhandlingene i tingretten la påtalemyndigheten blant annet vekt på at en person med tilknytning til Nokas-raneren Metkel Betew, hadde forsøkt å oppsøke Schumann.

«(…) Og selv om han har avvist de, viser det at miljøet er aktivt. Schumann har noe til gode i miljøet. Skal han ha sin andel må han oppsøke miljøet. Det vises til at kr 51 millioner fra ranet fortsatt ikke har kommet til rette.», står det i avgjørelsen fra Sør-Østerdal tingrett.

– Jeg mener tingretten satte noe for rimelige vilkår, men jeg har ellers ingen uttalelser, sier statsadvokat Tormod Haugnes ved Rogaland statsadvokatembeter til VG.