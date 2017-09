OSLO TINGRETT (VG) Alf Henrik Christensen (55) mener han måtte lure Metkel Betew (39) etter å ha mottatt 150.000 kroner i forskudd for en «fraktejobb».

Christensen fikk 150.000 kroner overlevert i en plastpose under et møte med Betew der «en eller to andre personer» deltok, forklarer han i retten.

– Hvilke valører var sedlene i? spør aktor Geir Evanger.

– Det var stort sett 200-lapper, så det slo meg at pengene kunne være fra Nokas. Der ble det tatt veldig mange 200-lapper, sier Christensen, som selv ble dømt til elleve år i fengsel for sitt bidrag som sjåfør under Nokas-ranet.

Sult-saken: «Skrue» skjelte ut politi og aktor

Mye av pengene fra Nokas-ranet er aldri blitt funnet. I 2014 var fortsatt 51 millioner fra ranet borte.

Forklaringen vekker oppsikt

I dag startet Sult-rettssaken hvor 13 personer står tiltalt, blant annet for narkotika, planlegging av ran, planlegging av drap og drapsforsøk.

Påtalemyndigheten mener Alf Henrik Christensen, Audun Garthe (35) og en 36 år gammel Vestfold-mann på oppdrag fra Nokas-dømte Metkel Betew forsøkte å hente inn et parti hasj fra Nederland til Norge i mai og juni i 2015.

Alle nekter straffskyld.

Christensen ble løslatt fra soningen etter Nokas-ranet i 2011. I dag forklarte han seg på ny i en stor alvorlig straffesak.

Hans nye forklaring om at han prøvde å lure Betew, vekker oppsikt hos påtalemyndigheten:

– Til å begynne med vedkjente han seg ingenting, men da han igjen forklarte seg for noen måneder siden, var forklaringen fullstendig forandret, sier aktor Alvar Randa.

Påtalemyndigheten har liten tiltro til Christensens forklaring om at turene ble gjennomført for å lure Betew.

– Vi mener det er grunn til å tro at de gjennomførte faktiske forsøk på innførsel av narkotika, noe vi vil komme tilbake til senere i saken, sier Randa.

– 55 mill. i gjeld

Betew skal ifølge Christensen ha tatt kontakt med ham da han ble løslatt. Betew står tiltalt for narkotika, planlegging av ran og planlegging og forsøk på drap på Imran Saber.

– Jeg sa ja til å møte ham og at jeg skulle ta kontakt når jeg var i Oslo, sier Arendals-mannen.

TILTALT: Metkel Betew er tiltalt for ransplaner, drapsplaner og drapsforsøk på Imrna Sabr. Han ble dømt til 16 år forvaring etter Nokas-ranet. Foto: Trond Solberg / , VG

Han beskriver møtet som «merkelig» og «hemmelig». Han fikk vite at Betew hadde fått som vilkår at han ikke skulle møte andre Nokas-dømte.

– Derfor skulle vi møtes i en park så ikke myndighetene skulle oppdage det.

Christensen forklarer at han og Betew snakket om stort og lite, før Betew helt mot slutten av møtet spurte han om han kunne hjelpe ham med import av hasj.

– Det sier jeg ja til. Jeg var helt blakk. Jeg hadde 55 millioner i gjeld fra Nokas-saken. Jeg har ikke penger, så det var vel en av grunnene. Det var lett å si ja til en sånn fraktejobb og tjene noe penger. Men allerede på bussen hjem tenkte jeg på konsekvensene, sier Christensen, som forteller at han angret.

Tiltalt for drapsforsøk: Full taushet i politiavhør

– Jeg tenker at jeg vil trekke meg, men da jeg skulle gjøre det, ble jeg tilbudt 150.000 kroner på forskudd, sier han, og forteller at han ble bedt om å betale disse pengene tilbake hvis han ikke gjennomførte.

Ville lure Betew

Han forteller at han begynte å tenke på hvordan han skulle komme seg ut av avtalen.

– Dette er kanskje Norges tøffeste miljø. Du må gjennomføre eller betale tilbake, for sånn er det bare, sier han.

Ved det han forklarer som en tilfeldighet, ble en treningskamerat som senere skal vitne i saken, den første som fikk vite om Christensens problemer. Kameraten foreslo å dra Audun Garthe inn i saken, fordi han hadde erfaring med å få folk ut av slike kniper, mener Christensen.

Politiet: Saber truet med å knuse forretning

AKTORATET: Geir Evanger og Line Presthus ble begge adressater for Imran Sabers tirade like før rettssaken. De to fører, sammen med Alvar Krafft Randa (helt til venstre), politiets sak i den flere måneder lange såkalte Sult-saken i rettssal 828 i Oslo tingrett. Foto: Tore Kristiansen , VG

– Det høres underlig og merkelig ut, men jeg fikk altså med meg én jeg kjenner og to jeg ikke kjenner på å hjelpe meg ut av dette. Alle vi fire var helt sikre på at vi ikke hadde gjort noe galt. De hjalp meg uten å få betalt for det, og jeg tror oppriktig det var fordi de ønsket å hjelpe meg ut av situasjonen.

De tre blir enige om å iscenesette forsøk på en overfart til Nederland, forteller Christensen. De skulle si til Betew at de fikk problemer og at de var umulig å seile til Nederland, ifølge Christensen.

«Hvis miljøet ser at du er udugelig, så vil de ikke bruke deg», uttalte Garthe, ifølge VGs opplysninger.

Nesten uten restriksjoner: Nå er Nokas-Schumann en fri mann

Christensen forteller at han tok med seg en navigator for å kunne vise den ruten til Betew og videre at de hadde forsøkt å seile et stykke ut i fjorden.

– Det var fint vær, ikke mer enn en halv meter til en meter bølger, og lite vind. Å klare overfarten til Danmark og Nederland hadde ikke vært noe problem, sier Christensen om forsøket i dag.

Ny tur

Han forteller at de likevel snur. Trygt i havn sender han melding til Betew om at de måtte avbryte turen. Han får til svar «dette er helt kaos» og at Betew ville ha et møte.

– Jeg prøver å argumentere med at det er mye vind, men jeg skjønner at jeg må ta turen ned igjen. Jeg har gjort en avtale, jeg prøver å trekke meg, men det går ikke, sier Christensen.

Han forteller at han satte kurs på ny ut fra kysten, i en litt større båt og med noe dårligere vær, men at han igjen snur og prøver å iscenesette problemer.

– Jeg sender en melding og jeg lyver til ham (Betew journ.anm.). Jeg forteller at påhengsen er revet av og motorfestet er revet av. Vi må bare snu. Vi hadde motvind, sier Christensen, som forklarer at Betew igjen ønsket et «krisemøte».

Et siste forsøk ble gjort med bobil. Ifølge Garthe skulle Vestfold-mannen med viten og vilje krasje bilen slik at han aldri kom frem.

Betew og ligaen skal ha blitt svært opprørt da Christensen opplyste at seilbåten og bobilen var ødelagt. Betew hadde tapt mye penger og mente at nå fikk nok være nok, får VG opplyst.

Betews forsvarer, Marius Dietrichson, ønsker ikke å kommentere hvorvidt hans klient har følt seg lurt av Christensen, slik Christensen har forklart så langt i retten.