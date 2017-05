En mafiatiltalt 52-åring, med lang fartstid i det kriminelle miljøet i Oslo, forteller at Cappelen truet med å tyste på kunder og andre i miljøet til Eirik Jensen.

Det store spørsmålet i rettsaken mot Eirik Jensen er om han hadde et kriminelt samarbeid med hasjsmugleren Gjermund Cappelen.

Og fikk den tidligere politilederen 500 kroner per kilo hasj som ble innført for å beskytte Cappelen og hans innførselvirksomhet?

Vil stoppe «galskapen»

Dagens første vitne, en 52-år gammel mann, sier det gikk rykter om dette samarbeidet helt siden midten av 90-tallet. Hans motiv for å snakke om samarbeidet for retten, er ifølge ham selv for å sette en stopper for «galskapen».

Han snakket om ryktene med sin advokat om ryktene første gang i 2007.

– Hva slags rykter hørte du i miljøet? spør aktor Kristine Schilling.



– Vi hørte at Eirik Jensen passet på Cappelen og at Cappelen fikk smugle så mye hasj han ville, men vi andre måtte slite med toll og politi. Det synes jeg var helt uakseptabelt. Jeg fikk høre det var livsfarlig å være i nærheten av dem, da ryker man med en gang, forteller 52-åringen, som nå er mafiatiltalt for hasjsmugling.

STOR HASJIMPORTØR: Det gikk rykter i de kriminelle miljøene om at Gjermund Cappelen var en av Norges største hasjimportører og at han fikk holde på fordi han samarbeidet med en politimann. Foto: Tore Kristiansen , VG

Ifølge vitnet snakket han om forholdet mellom Jensen og Cappelen med en kriminell venn.



– Vi synes det var rart at han hadde holdt på i 20 år uten å bli tatt, vi synes det var helt vilt, forteller 52-åringen.



Tre rykter i miljøet

52-åringen forteller om flere rykter:

• Cappelen brukte Jensen som «torpedo», i den forstand at hvis ikke kunder betalte Cappelen, ville han tyste på dem til Jensen.



– Folk var derfor lojale til Cappelen, sier vitnet, som oppfattet det som at Cappelen tystet på konkurrenter.

• Cappelen var en av de største hasjimportørene i Norge, men fikk likevel holde på ettersom han hadde Jensen i ryggen.



– Vi syntes det var for jævlig at den som tyster og blåser mest skal få holde på så mye man vil med hasj, mens vi andre rykter så det suser etter, sier vitnet.

• Jensen fikk betalt 500-1000 kroner pr. kilo hasj.



– Det er sånn jeg har hørt fra andre som driver i bransjen, forteller vitnet.

I bryllup med Jensen

I 1997 giftet Jensens barndomsvenn seg, Jensen var mannens forlover.

Vitnet forteller at var i dette bryllupet og at han så Jensen der. På den tiden drev han med spritsmugling og samarbeidet med Jensens barndomsvenn.

Senere gikk de over til å smugle hasj, noe vitnet ble tatt for i 2002. Det dreide seg om rundt 600 kilo hasj.



Han rømte da han ble tatt, men kom tilbake da faren ble syk og meldte seg da for myndighetene. Han fikk åtte års fengsel, men har bare sonet to år og seks måneder av straffen pga. helseproblemer.

Vitnet forteller at han kuttet kontaktet og samarbeidet med Jensens barndomsvenn på begynnelsen av 2000-tallet.

– Da Eirik Jensen ringte åtte ganger på en dag (til Jensens barndomsvenn), tenkte jeg det var galskap. Enten er man skurk, eller så er han purk. Man kan ikke være både purk og skurk, sier vitnet i retten.

To minutter med Cappelen

Vitnet sier han har bare møtt Cappelen to ganger selv - begge møtene skal bare ha vart i ett minutt.



Det ene gangen var på slutten av 90-tallet da Eirik Jensens barndomsvenn ba vitnet om å levere en tusenlapp til Cappelen, som skal ha vært veldig syk.

Jensens forsvarer, John Christian Elden, spør om det var noe snakk om Jensen da.



– Nei, han var bare veldig dårlig, sier vitnet.

Den andre gangen var i fengselet etter at Cappelen ble pågrepet i forbindelse med at de avga urinprøve samtidig.



– Da var det bare pissing, sier vitnet, som avviser at Cappelen noen gang snakket om forholdet til Jensen med ham.

– Aldri, aldri, aldri, sier han høyt.

Varslet i 2011

Vitnet forteller at han snakket med sin advokat, Reidar Andresen, om situasjonen i 2007. Da vitnet slapp ut av fengsel i 2010, sier advokaten han ble mer intens. I 2011 varslet de Spesialenheten.

– Jeg ble overtalt av advokaten til å ta en prat med Spesialenheten, så skjedde det ikke noe der.

– Da tenkte jeg at alle politietatene i Oslo var involvert, forteller vitnet, som igjen gikk i avhør om saken da Spesialenheten kontaktet ham i mars i år.

– Kan du antyde hvor mange kilder du hadde til dette, spør Jensen-forsvarer Arild Holden.



– Når det gjelder samarbeidet, så var det prat i alle kriminelle miljøer i Oslo. Alle lurte på det, hva det var for noe, svarer vitnet.