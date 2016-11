Nær venninne: Siktede brente hund på bål

GJØVIK (VG) 35-åringen, som er siktet for båldrapet i Søndre Land, skal tidligere ha kastet en død hund på et brennende bål.

35-åringen har tidligere vært kjæreste med den medsiktede småbarnsmoren (44). Også hennes 20 år gamle sønn er siktet for drapet. Torsdag ble alle tre varetektsfengslet i fire uker av Gjøvik tingrett, som mener det skjellig grunn til å mistenke dem for å stå bak drapet på Nils Olav Bakken (49).

En nær venninne forteller til VG at hun reagerte på 35-åringens oppførsel i dagene etter at det ble kjent at noen hadde tatt livet av Bakken.

– For det første syntes jeg det var merkelig at han bare dro til foreldrene sine og ble borte i fire uker etter drapet. Han fartet av gårde på motorsykkel med pappskilter. Han virket jaget, hevder venninnen.

Dokka-mannen Nils Olav Bakken ble funnet drept på et bål og var delvis forkullet. Ifølge venninnen har den siktede 35-åringen tidligere brent en syk hund på et bål. VG har hørt samme historie fra andre i bygda.

DRAPSSIKTET: Den 35 år gamle ekskjæresten til småbarnsmoren. Foto: Privat

– Han brente hunden etter at den var avlivet. Han fortalte det selv til meg og skrev det også på Facebook. Å fyre opp hunden på et bål, virker jo ikke helt normalt, mener venninnen.

Hun forteller at hun har kjent ham i syv år, besøkt ham flere ganger i fengsel og mener hun merker når han lyver. 35-åringen er straffedømt seks ganger for å kjøre bil uten førerkort.

– Når vi har snakket sammen om Nils Olav, har han fått et slikt unnvikende blikk og rart ansiktsuttrykk, sier venninnen.

Blant annet reagerte hun på at 35-åringen mente det ikke var naturlig for ham delta i begravelsen til Bakken.

Hele bygda var til stede og kirken var fylt til randen. Ifølge venninnen skal 35-åringen ha sagt at han ikke hadde noe der å gjøre.

– Jeg syntes det var rart fordi de har hatt mye kontakt gjennom årene. Blant annet har de vært mye på besøk til hverandre. Den grønne jakken som Nils Olav Bakken har på bildet dere bruker i VG, fikk han av N.N. (35-åringen), forklarer venninnen til VG.

DREPT: Nils Olav Bakken (49) i den grønne jakken han skal ha fått fra 35-åringen. Foto: Privat

Ifølge forsvarer Per Espen Eid så forstår 35-åringen hvorfor politiet har pågrepet og siktet ham for drap, men avviser at han har noe med saken å gjøre.

– Han nekter straffskyld og mener han ikke bør sitte i varetekt mens politiet etterforsker, sier Eid.

I over ti uker har politiet opplyst at siste sikre observasjon av drapsofferet var i Dokka sentrum lørdag ettermiddag ved 17-tiden. Samme dag som det ble kjent at to av de siktede deltok i konfirmasjon denne ettermiddagen, opplyste politiet at de har endret sin egen tidslinje. De tror nå at Bakken ble drept natt til lørdag.

– Vi tror ikke vitnene har forklart seg uriktig med vilje, men det er ikke uvanlig at vitner tar feil av tidspunkt, mener politiadvokat Kristian Johansen.

Det er minst to vitner som har forklart at de så avdøde Nils Olav Bakken lørdag. Susanne Kristiansen har opplyst at hun og ektemannen traff Bakken ved hans leilighet ved 15.30-tiden lørdag. Bilverkstedseier Kjell Sirirud har fortalt politiet at han så Bakken ved Shell-stasjonen i sentrum ved 17-tiden lørdag.

Forsvarer reagerer

Disse observasjonene har også blitt lagt til grunn av politiet og blitt omtalt som sikre. Politiadvokaten avviser at endringen har sammenheng med alibiet til to av de siktede.

– Nei, dette er en teori vi har jobbet utfra den siste tiden, sier Johansen.

Så sent som på politiets pressekonferanse etter pågripelsen av de tre – tirsdag ettermiddag – opplyste politiadvokaten at det ikke var noen endringer på tidslinjen.

– Når flere troverdige vitner sier de så denne mannen i live lørdag, så er det vanskelig for meg å tro på politiet når de sier det er sannsynlig at han ble drept dagen før, sier den siktede morens forsvarer Arnor B. Ilstad.

Da småbarnsmoren ble fremstilt for fengsling torsdag holdt hun blikket festet på dommeren. Hun så ikke bort på presse og tilhørerne som var inne i noen få minutter før dørene til retten ble lukket.

Etter å ha hørt hva de la frem under fengslingsmøtet, var Ilstad usedvanlig kritisk til politietterforskningen som snart har pågått i tre måneder.

– Slik jeg ser det, er etterforskningen tuftet på rykter og bygdesladder, sa morens forsvarer.

– Politiet har ingen avgjørende fakta i saken. Jeg vil begjære nye etterforskningsskritt fordi jeg synes politiet i det minste må avklare dødstidspunktet. Jeg forventer at de kommer opp med tekniske bevis og det er vel det de leter etter, fortsatte Arnor B. Ilstad.

Politiadvokat Kristian Johansen avviste senere – tydelig irritert – at de har basert sin etterforskning på «bygdesladder».

KRITISK: Den siktede morens forsvarer, Arnor B. Ilstad, refset politiets etterforskning da han møtte pressen etter fengslingsmøtet. Foto: Geir Olsen , VG

Rykteflom

I det lille lokalsamfunnet på Dokka er det godt kjent hvem som er pågrepet av politiet. De siste dagene har bygda svermet av rykter, blant annet om hva som skal være motivet.

Via sin forsvarer går den drapssiktede moren ut og tilbakeviser et av de heteste ryktene: At drapsofferet Nils Olav Bakken skal ha forgrepet seg på et nært familiemedlem av henne.

– Hun vet ikke selv om innholdet i ryktet er sant. At det skal være et motiv for henne har hun avvist både overfor politiet og meg. Hun bærer heller ikke nag til avdøde, sier Arnor B. Ilstad.

Ifølge forsvareren skal det påståtte overgrepet skal ha skjedd i 2012.

For hans klient er ryktene som går i bygda et problem og han ba derfor at fengslingsmøte gikk for åpne dører. Politiet hevdet imidlertid at det ville vanskeliggjøre deres etterforskning og fikk medhold av Gjøvik tingrett. Også innholdet i fengslingskjennelsen er unntatt offentlighet.