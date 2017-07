Naboer etter grov vold i Oslo: – Håper det ikke var tilfeldig

BJERKE (VG) Beboere i borettslaget nordøst i Oslo er sjokkerte over den grove voldepisoden som etterlot en mann bevisstløs og kritisk skadet utenfor

– Det er ganske guffent. Jeg kom hjem fra jobb etter at det hadde skjedd, så jeg så ikke noe av det som skjedde, men det er guffent likevel. Jeg håper det ikke var tilfeldig, sier en ung mann til VG.

Han og en kamerat er på vei ut av blokken onsdag formiddag. De beskriver borettslaget som rolig, og med forholdsvis mange eldre beboere.

– Det er klart det skjer en del dritt på Bjerke. Hvis dette skjedde i forbindelse med kriminalitet av noe slag rammet det i hvert fall ikke blindt, sier den unge mannen.

Vet ikke hvem offeret er

Grete Lien Metlid, sjef for alvorlig kriminalitet i Oslo politidistrikt Foto: Frode Hansen , VG

Politiet hadde fremdeles ikke identifisert offeret onsdag.

– Tilstanden hans er fremdeles svært alvorlig. Han har livstruende hodeskader, og er ikke ved bevissthet. Vi har fremdeles ikke indetifisert vedkommende, men jobber med konkrete spor nå, og håper å kunne fastslå dette snart, sier Grete Lien Metlid, sjef for alvorlig kriminalitet i Oslo politidistrikt til VG.

Hun vil ikke si mer om den voldsutsatte mannen før politiet har varslet hans pårørende, men omtaler ham som «voksen».

Det er ingen som er pågrepet for hendelsen. Mannen ble funnet av forbipasserende på Bjerke i Oslo rett før klokken 16.00 tirsdag ettermiddag. Han var bevisstløs og blodig.

Onsdag formiddag vil Metlid ikke si mer om omstendighetene rundt det politiet omtaler som en grov voldshendelse.

– Ubehagelig

En kvinne som har bodd i nabobygget til voldshendelsen i flere tiår forteller VG at borettslaget er velholdt og rolig. Da hun ble klar over at noe skjedde utenfor gikk hun ned for å se.

– Det lå en bylt blodige klær på bakken. Vedkommende som ble slått hadde de fraktet bort. Jeg håper det ikke er tilknyttet borettslaget. De er så flinke med å holde det i orden her. Det er virkelig et bra sted å bo, sier kvinnen.

Styreleder i borettslaget, Kenneth Nicolaisen, sier til VG at det er fryktelig ekkelt at en sånn voldshandling har skjedd rett utenfor.

– Det er klart det skjer ting og tang på Bjerke forøvrig, men sånn er det i en stor by. Noe så alvorlig som dette kan jeg ikke huske her. Borettslaget har dessuten vært helt forskånet. Det er stille og rolig, og jeg har ikke opplevd noe så lenge jeg har bodd her, sier han.