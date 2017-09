Nabo om dobbeltdrapssiktet kvinne: – Hun er veldig glad i barna sine

KRISTIANSAND (VG) Kristoffer (23) snakket ofte med den nå drapssiktede kvinnen. Tirsdag våknet han opp til sivilt politi i oppkjørselen.

– Jeg tenkte: «Hæ? Har hun gjort det?». Det var surrealistisk at hun som har virket så ålreit er siktet for to drap. Det var et lite sjokk for meg, sier Kristoffer Eide Andersen til VG.

23-åringen, som er nabo til den drapssiktede kvinnen, våknet til sivile politifolk i innkjørselen tirsdag morgen. Han bor i kollektiv med flere andre jevnaldrende studentvenner.

Den 42 år gamle siktede kvinnen ble tirsdag denne uken siktet for dobbeltdrap på sin far og tidligere samboer. Onsdag ble hun varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Kvinnen har anket kjennelsen.

Drapssiktet ble anmeldt: Skal ha stjålet eks-samboerens bankkort

Har ikke forklart seg

Politiet mener at kvinnen drepte sin egen far i 2002. Han skal ha blitt funnet død i badekaret i sitt eget hjem. De mener også at hun drepte eks-samboeren sin i 2014. Sistnevnte ble funnet død på det nå nedlagte First Hotel i Kristiansand sentrum.

Kvinnen har benyttet seg av sin rett til å ikke forklare seg i saken. Hun nekter straffskyld og stiller seg uforstående til siktelsen, ifølge forsvarer Ole Andreas Thrana.

Fikk besøksforbud: Oppsøkte eks-samboeren ofte

Siktelsen kom som et sjokk på henne, og hun har ikke visst at hun har vært under etterforskning siden 2014 for drap. Hun var, som mange andre, inne til vitneavhør etter at eksen ble funnet død på hotellrommet i 2014, opplyser forsvareren.

NABO: Kristoffer Eide Andersen bodde over den nå drapssiktede kvinene før hun ble pågrepet tirsdag morgne. Foto: Ådne Hueby Sandnes

Ransaking

Siktelsen og pågripelsen kom også som et sjokk på naboene til kvinnen.

Eide Andersen beskriver henne som en blid og hyggelig kvinne da VG møter ham i et nabolag i Kristiansand onsdag kveld.

Kvinnen har bodd i underetasjen i utleiebygningen frem til pågripelsen. Eide Andersen sov da hun tirsdag morgen ble pågrepet.

– Da jeg våknet, så jeg at det sto to biler utenfor, som jeg aldri hadde sett. Jeg trodde først noen var på besøk, men etter hvert forsto jeg at de var fra politiet og ransaket.

Døde i 2002– obduserte ikke like: – Gjør det mer krevende

Onsdag var også politiet på stedet og gjorde undersøkelser, forteller han.

Da han først leste om drapssaken, ble han satt ut.

– Jeg har aldri lagt merke til at det har skjedd noe her. Aldri noe krangling eller noe sånt her.

– Glad i barna

Han forteller at han ofte snakket med kvinnen i oppkjørselen.

– Vi har hatt hyggelige, korte samtaler. Blant annet om sykling, som jeg driver med. Ellers hverdagslig prating om familieliv og andre vanlige ting.

– Hun snakket mye om barna. Hun er veldig glad i barna sine.

Kvinnen, som er mor til syv, har to felles mindreårige barn sammen med mannen i 60-årene som hun nå er siktet for å ha drept. Barnevernet var tungt involvert i familien.

– Det synes hun var tøft å stå i, sier naboen.

Han sier at han synes det er litt ubehagelig at hun er drapssiktet og er under etterforskning.

– Over to år får man et naboforhold, så det er veldig merkelig at hun er varetektsfengslet for to drap.