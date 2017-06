Nådeløst krav om straff for syvbarnsmoren

Kommentar GJØVIK TINGRETT (VG) Mye står på spill for syvbarnsmoren: Frifinnelse eller 20 år i fengsel.

KOMMENTERER: Øystein Milli, krimekspert i VG. Foto: Gisle Oddstad , VG

Hva som hadde skjedd dersom hun hadde gjort alvor av tanken om å melde seg? Gått til politiet, fortalt om det grufulle som skjedde den fatale septemberkvelden i fjor - lagt frem alt, rett frem og uten forbehold?

Strafferabatt? Opplagt.

Kunne hun ha gått helt fri? Kanskje.

Noen aktører i retten mener det faktisk kunne ha skjedd. Da hadde syvbarnsmoren fått regien, hun hadde vært i forkant.

Men hun gikk aldri til etterforskerne. Hun holdt i stedet tett om dramaet hun hadde opplevd helt til politiets etterforskning innhentet henne.

Heller ikke rett etter pågripelsen valgte hun å fortelle. I retten mener aktor at kvinnen, som har vært aktiv i Frelsesarmeen, «har tilpasset seg det til enhver tid fremholdte bevis».

KJEMPER: Syvbarsmoren hevder hardnakket sin uskyld. Snart får hun vite om retten tror henne. Foto: Frode Hansen , VG

Sagt med andre ord: Hun har vegret seg for å foretelle sannheten, hun har tonet ned sin egen rolle og kommer med nye versjoner når hun føler det er nødvendig for å redde sitt eget skinn, slik anklageren, statsadvokat Thorbjørn Klundseter, ser det.

Dermed viste han heller ingen nåde: Syvbarnsmoren skal straffes like hardt som hovedmannen, hennes tidligere samboer Odd Raymond Olsen (som på sin side fikk et års strafferabatt av statsadvokaten fordi han tilsto).

Klundseter omtaler drapet på Nils Olav Bakken (49) som en hevnaksjon.

Dermed ble påstanden som den ble: 20 år for Olsen, 20 år for moren og 20 år for sønnen.

Påtalemyndigheten mener samfunnet står overfor to menn og en kvinne som er skyldige i et av de mest smertefulle og kynisk utførte drapshandlinger på lang tid, slik aktor ser det.

Lydhør dommer

Stort sett bare avbrutt av rettens administrator Helle Rolstad, som ivrig noterte fra statsadvokatens enetale, listet han opp argumentene og konklusjonen:

Drapet på Nils Olav Bakken var godt planlagt - og ble utført på grufullt vis.

Aktor mener de tre plukket med seg strips hjemmefra, fylte en kanne med bensin på veien, lurte Nils Olav Bakken (49) med seg på en kjøretur, fraktet ham langt til skogs, la ham i bakken og stripset ham - før Odd Raymond Olsen knivstakk den Bakken og satte fyr på den hjelpeløse mannen mens han fortsatt var i live.

Verre får det nesten ikke blitt.

OFFER: Nils Olav Bakken Foto: Privat

Noen vil kanskje mene at det ikke finnes formildende omstendigheter for drap – å frarøve et annet menneske livet er nærmest uansett utilgivelig.

Likevel er vårt rettssamfunn innrettet på en slik måte at det er sjelden en drapstiltalt dømmes til 20 eller 21 år fengsel. De pårørende synes, naturlig nok, ofte et «avslag»i straffen ikke yter dem eller offeret rettferdighet.

«Normalstraffen» for drap er 12 år.

Nå skal forsvarerne holde sine prosedyrer. Jobben er krevende. De vil hevde at drapet ikke var planlagt, men ble resultatet av en situasjon som kom ut av kontroll.

Forsvarerne til syvbarnsmoren og hennes sønn vil i tillegg påstå at deres klienter ikke medvirket til drapet, men at handlingen ble begått ene og alene av Odd Raymond Olsen.

Så skal dommerne si sitt. Avgjørelsen faller til høsten.

For syvbarnsmoren og sønnen står mye på spill: Resultatet kan bli frifinnelse.

Eller 20 års fengsel.