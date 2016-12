Moren til «Onkel Skrue» frifunnet for grovt heleri: Krever 21 mill. fra Oslo-politiet

I nesten 12 år var moren (63) til Toska-vennen Imran Saber (38) etterforsket for grovt heleri – før hun ble frifunnet. Nå krever hun over 21 millioner kroner i erstatning fra Oslo politidistrikt.

– Erstatningskravets størrelse understreker kritikkens alvorlighetsgrad og hvor store tap som kan påføres enkeltpersoner som blir utsatt for uberettiget forfølgning av statsapparatet, sier morens advokat, Per Danielsen, til VG.

I 2005 startet Seksjonen for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt en omfattende granskning av Toska-vennen Imran Sabers økonomi i et forsøk på å dokumentere at millionverdiene hans stammet fra kriminell virksomhet.

Etter kort tid ble også to nære slektninger en del av etterforskningen, og politiet anklaget Saber, storebroren og moren for grovt heleri av flere millioner kroner.

Familien har hele tiden nektet straffskyld, og i midten av mars i år ble moren trodd: Full frifinnelse, fastslo Oslo tingrett. Dommen er rettskraftig.

Saber og storebroren ble dømt til henholdsvis halvannet år og tre uker i fengsel, men disse avgjørelsene er anket.

I RETTEN: Her er politiadvokat Asmund Riegels (t.v.) og advokat Per Danielsen (t.h.) i Oslo tingrett i forbindelse med straffesaken mot Imran Saber, moren og storebroren i januar i år. Foto: Mattis Sandblad

– Tok pant for over 100 mill.



I løpet av den nesten 12 år lange etterforskningen skal politiet ha tatt pant i seks av morens leiligheter, smykker og kontanter med en påstått totalverdi på over 100 millioner kroner.

Les også: «Onkel Skrue» fengslet for kunstheleri

Heftelsene har vært bundet opp helt frem til saken ble avsluttet, noe Sabers mor har vært fortvilet over. Hun har i alle år hevdet at verdiene stammer fra hardt arbeid gjennom hele livet, sparing, salg av boliger og et nøkternt forbruk.

– Jeg har stått på og slitt for barna mine og meg selv, og jeg føler at jeg har blitt dratt inn i noe jeg ikke har gjort. Det har vært en enorm belastning. Jeg er ikke et menneske som fortjener dette, og jeg kommer meg ikke videre med nye investeringer før saken er avgjort og heftelsene opphevet, uttalte moren til VG for tre år siden, mens saken fortsatt var under etterforskning.

Refser Oslo-politiet



Morens advokat mener frifinnelsen av hans klient i Oslo tingrett representerer alvorlig kritikk av Seksjonen for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt og politiadvokat Asmund Riegels som førte saken i retten.

– Pantsettelsene på 104 millioner i hennes relativt beskjedne eiendeler har vært hinsides enhver fornuft og uansett skudd langt over mål, sett i forhold til inndragningskravet størrelse, sier Danielsen.

Les også: Polititeori: Imran Saber hvitvasket kriminelle penger

Erstatningskravet på 21 millioner kroner er et av de høyeste kravene som, isolert sett, har blitt fremsatt mot Oslo-politiet noen gang – på bakgrunn av det moren og advokaten mener har vært en uberettiget straffeforfølgning.

Les også: Staten krever «Onkel Skrues» Munch-kunstverk, Tesla og gullsmykker

I kravet ligger blant annet tap av lønnsinntekter, leieinntekter, verdistigning i eiendomsmarkedet og forhindring av ytterligere investeringer i nye eiendommer – samt oppreisning for urettmessig varetektsfengsling og andre belastninger.

– I tillegg til å kreve erstatning for min klient, fortsetter nå arbeidet for fullt, og ikke bare delvis, men for full frifinnelse av hennes sønn i lagmannsretten, sier Danielsen.

Politiadvokat Asmund Riegels ved Seksjonen for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt bekrefter at han har mottatt erstatningskravet på 21 millioner kroner.

– Vi har foreløpig ikke gått gjennom grunnlaget for kravet, men vi vil sende vår innstilling til Statens sivilrettsforvaltning med vårt syn på saken. Ut over det har jeg ingen kommentar, sier Riegels til VG.