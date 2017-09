Moren til drapstiltalt 23-åring: – Jeg føler vi er totalt sviktet

NOTODDEN (VG) Moren og faren til den drapstiltalte 23-åringen forteller om en vennlig og høflig gutt, men at han kunne misforstå kommentarer han fikk på grunn av aspergerdiagnosen.

– Jeg føler at vi er totalt sviktet.

Moren til den 23 år gamle mannen som er tiltalt for drapet på Frode Sanni (42), mener at sønnen burde ha fått bedre hjelp fra helsemyndighetene både i oppveksten og i kort tid før drapet. Da hadde sønnen begynt å ta store doser anabole steroider.

Sønnen ble diagnostisert med asperger på barneskolen. Denne diagnosen forteller moren at han ikke ville erkjenne seg før nylig.

Hun beskriver at sønnen lett kan misforstå utsagn eller oppfatte ting annerledes enn andre. Nettopp dette personlighetstrekket har vært et sentral tema for saken.

Moren forteller at da hun fikk høre om drapet, fikk hun en innskytelse om at det kunne være Sanni sønnen hadde drept. Dette fordi sønnen hadde fortalt at han hadde følt seg krenket og tråkket på av snekkeren.

Trengte hjelp

23-åringen, som jobbet på Maxbo på Notodden, hevder tømreren Sanni, som var fast kunde på Maxbo, kunne komme med bemerkninger om ham som person, noe han kunne føle seg krenket av.

DREPT: Frode Mellemseter Sanni ble drept på Maxbo på Notodden 3. desember 2016. Foto: Privat

– Hva slags hjelp hadde dere trengt, spør aktor Anne Margrete Katteland, med tanke på at moren føler seg sviktet.

– Han måtte ha hjelp med tanke på å bli kvitt steroidene. Jeg overlot det til legen. I september begynte jeg å ta kontakt med lege.

– Hadde dere trengt hjelp tidligere, spør aktor, angående angst og asperger.

– Han søkte hjelp om det og fikk det ikke, fordi han ikke anerkjente asperger-diagnosen. Han ville ha hjelp, men det skar seg da han ikke ville snakke om asperger. De skulle gitt ham innsikt i diagnosen og få hjelp til lettere å kunne godta det. Forstå ironi og forstå at han oppfatter ting feil.

Faren til 23-åringen, som også vitnet, beskrev kampen med skolen om å få hjelp til diagnosen som en krig.

– Mor, som kjenner barnet sitt best, fikk ikke gehør, sier faren,

Han forteller at han kunne være brå i kommentarene, og at 23-åringen kunne misforstå dette. Han merket likevel aldri at sønnen var aggressiv. Han fryktet konsekvensene av kombinasjonen asperger og anabole steroider.

– Etter at han begynte å bruke det, ble jeg bekymret for at jeg kunne fremprovosere en reaksjon hos ham, sier faren, som ikke har bodd med sønnen de siste årene.

Drastisk endring i personlighet

Moren skjønner ikke hvordan sønnen kan ha drept noen. Hun sier 23-åringen «aldri har løftet hånden mot noen», og tenker at sønnen nå trenger hjelp til diagnosen og angst.

– Han er usedvanlig snill og har stor empati for andre. Hvis noen spør om noe, så gjør han det alltid. Han er ekstremt hjelpsom, sier moren.

Hun forteller, slik som 23-åringen selv og andre vitner forteller, at sønnen endret personlighet drastisk da han begynte med anabole steroider.

– Da han brukte steroidene virket det som han hadde mye angst. Han hadde kniv liggende for å forsvare seg i tilfelle noe skulle skje. Han hadde angst og var redd, sier moren, som forteller at sønnen har knust vinduer i ruset tilstand, for eksempel hvis inngangsdøren gikk i vranglås.

– Kan være lett å provosere

Motivet for drapet har 23-åringen forklart var en uoverensstemmelse med Sanni om IS-videoer, samt et angivelig uoppgjort pengekrav 23-åringen mente han hadde.

Sanni skal angivelig ha truet 23-åringen med å slå dersom han viste ham flere IS-videoer. 23-åringen forklarte at han ble krenket.

Hun beskriver at sønnen har slitt med angst, og av personlighetstrekk så sier også hun at han kan oppfatte ting annerledes enn andre.

– Hvis man ikke forstår hans verden, kan det være lett å provosere ham, sier moren, som forteller at hun aldri har vært redd for sønnen og at hun aldri vil tro at sønnen kan begå et drap igjen.

Aktor vurderer å legge ned påstand om 18 års forvaring. Avgjørende for rettssaken er gjentagelsesfare og om en vanlig fengselsstraff er tilstrekkelig for å verne samfunnet fra 23-åringen. Selv sier tiltalte at han aldri kunne begått drapet hvis han ikke var kraftig påvirket av steroider og at han aldri vil begynne med dette igjen.