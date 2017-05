Mor til overdoseoffer Ingebjørg Skråmestø (25): – Min datter ble drept

Datteren til Ljosbra Axelsdottir Skråmestø (49) ble funnet delvis avkledd i sengen hjemme hos en bergenser i 60-årene. Etter nær to års drapsetterforskning ble saken henlagt.

Ingebjørg Skråmestø (25) ble funnet i en leilighet på Bønes om morgenen den 5. mars 2015.

Den 25 år gamle ettbarnsmoren ble funnet i en seng med dyne over seg da politiet kom hjem i leiligheten til mannen i 60-årene hun hadde overnattet hos.

Skråmestø lå og var kledd på en måte som gjorde at politiet fattet mistanke om at hun kunne være utsatt for noe kriminelt.

Etter nesten to års etterforskning ble saken henlagt.

Slik bergenspolitiet vurderte saken, hadde de ikke tilstrekkelig med beviser som uomtvistelig ville kunne holde i en rettssak mot den drapsanklagede mannen.

Nå har også Riksadvokaten nylig avslått de etterlattes klage på henleggelsen, og Ingebjørg Skråmestøs dødsfall fra mars 2015 kommer ikke til retten med mindre det skulle dukke opp helt nye beviser i saken.

SKUFFET: Ljosbra A. Skråmestø overbevist om at Ingebjørg ble drept, og ikke selv satte en overdose med heroin.

Overbevist om drap



VG har møtt moren hennes hjemme i Øygarden, der bilder av hennes avdøde datter henger flere steder i hjemmet.

Den islandske kvinnen er overbevist om at Ingebjørg ble drept, og ikke selv satte en overdose med heroin.

– Hun var like presis med dosene som en lege som setter sprøyter. I tillegg snakket jeg med henne samme kveld som hun døde, og da var hun ikke ruset, slik jeg kunne vurdere det, sier moren til VG.

Hun er skuffet over både politiet og påtalemyndigheten. Hun mener de gir seg for lett, og at en potensielt farlig mann nå går fri.

– Hvor mange tekniske beviser er det egentlig politiet må ha før de velger å ta en sak til retten, spør 49-åringen fortvilet.

OVERDOSE: Ingebjørg Skråmestø ble funnet død i en leilighet i Bergen den 5. mars 2015. En mann i 60-årene ble siktet for drap, men saken ble nå i vinter henlagt på bevisets stilling.

Siktedes DNA på brukerutstyr



Like etter at den 25 år gamle ettbarnsmoren ble funnet død i mars 2015, startet politiet raskt hemmelig etterforskning med blant annet avlytting og spaning.

De sikret seg blant annet brukerutstyr i avfallet hos mannen i 60-årene som viste bare hans DNA. Det var også kastet en liten dose heroin.

Kripos ble involvert for å styrke og kvalitetssikre etterforskningen allerede fra starten, og tre personer hadde status som siktet før politiet i oktober 2015 pågrep en mann i 60-årene og siktet ham for drap.

– Fanget på video



I løpet av etterforskningen sikret politiet seg flere ulike typer beviser, både elektroniske, hans egne forklaringer og biologiske beviser.

I en begjæring om omgjøring til Riksadvokaten fra bistandsadvokat Bjarte Aarlie, der han går gjennom alle bevisene i saken, kommer det frem at de etterlatte ikke ser at alle bevis er tilstrekkelig vurdert.

KLAGET: Bistandsadvokat Bjarte Aarlie påklaget Riksadvokatens avgjørelse om henleggelse, men den er nå tilbakevist.

Hovedsakelig legger de etterlatte vekt på den tidligere drapssiktedes ulike og endrede forklaringer gjennom saken.

Et konkret eksempel er hans forklaringer om hvordan han kom inn døren i leiligheten med Ingebjørg Skråmestø. Han forklarte at hun sjanglet og måtte støttes.

Der er hans forklaringer beviselig er feil, fordi politiet med egne øyne kan se noe helt annet på et videoopptak: Hun gikk helt fint uten hjelp.

DNA-sporet som falt bort



Et annet bevis er funnet av mannens DNA på ettbarnsmorens truse.

Dette var lenge et svært sentralt og viktig bevis for politiet, men da etterforskningsgruppen i politiet fikk beskjed fra ekspertene i Folkehelseinstituttet om at det ikke kunne utelukkes at DNA-et kunne være fra oversmitting, så falt et viktig bevis nærmest bort.

Familien synes også det er mistenkelig at politiet har lagt så liten vekt på blodflekker fra mannen funnet på Ingebjørgs genser.

Bistandsadvokat Bjarte Aarlie har forståelse for at det er krevende for påtalemyndigheten når biologiske bevis potensielt kan tilbakevises i en rettssak, men mener politiet her burde tatt hensyn til helheten.

– Det er de etterlattes tydelige mening i denne saken, at politiet ikke har vurdert helheten, der blant annet troverdigheten til den tidligere siktede burde spille inn. Det er ikke mye av det han har sagt i denne saken, som har vist seg å være riktig, sier Aarlie til VG.

På vegne av de etterlatte mener han det er beklagelig at dødsfallet til Ingebjørg Skråmstø ikke blir prøvd for retten.

Etterforskningsleder ved Bergen Vest politistasjon, Tore Salvesen, sier til VG at politiet har gjort det de har kunnet i saken.

– Det har vært en grundig etterforskning som vi tok på alvor allerede fra starten med øyeblikkelig hjelp fra Kripos. Dette er ikke en sak med noe form for sendrektighet fra politiets side. Noen ganger er det likevel vel slik at man ikke kommer i mål med de bevis som må til i en rettssak, sier Salvesen.

Riksadvokaten skriver i sitt svarbrev at bistandsadvokat Bjarte Aarlie at de har hatt en selvstendig gjennomgang av saken. De mener begjæringen om omgjøring ikke gir saken noen nye momenter.

Dermed står de fast på avgjørelsen fra tidligere i vinter, der de henla saken fordi det ikke med sikkerhet kunne slås fast at Ingebjørg Skråmestø var utsatt for en kriminell handling.

Frustrerende



Tilbake i Øygarden sitter moren, Ljosbra Axelsdottir Skråmestø, oppgitt.

– Det er frustrerende at en slik sak med så mange beviser ikke skal holde til å prøves i retten, sier Skråmestø.

Forsvarer til mannen som var politiets hovedsiktede i drapsetterforskningen, sier hans klient er glad for at saken ble henlagt.

– Det er en riktig avgjørelse. Min klient har hele tiden vært klar på at han er uskyldig. Saken har vært en stor belastning også i tiden etter løslatelsen, sier advokat Kim Brügger Villanger.

Han sier de nå jobber med erstatning for urettmessig straffeforfølgelse.

– Det kravet kommer etter hvert, sier advokaten.