Mor og sønn knytter ekskjæreste (35) til drapet på Nils Olav (49)

To av de siktede i båldrapet på Søndre Land har knyttet både seg selv og den tredje siktede til drapet.

– Jeg kan ikke si så mye mer enn at de knytter seg til saken, siden det er en tredje person som ikke har forklart seg ennå. Frem til nå har han ikke ønsket avhør, sier politiadvokat Kristian Johansen til VG.

Kvinnen (44) er tidligere kjæreste med 35-åringen. Både hun og sønnen (20) har forklart seg om den tidligere straffedømte 35-åringen. Ingen av dem har erkjent straffskyld.

– De knytter både seg selv og de to andre siktede til saken, uten at jeg vil gå i ytterligere detaljer, sier Johansen.

Det var NRK som omtalte saken først, i forbindelse med at alle de tre skal fremstilles for refengsling i dag.

VIL FENGSLE: Politiadvokat Kristian Johansen krever fortsatt varetektsfengsel for de tre siktede. Foto: Jarle Grivi Brenna , VG

Pågrepet etter 73 dager



Nils Olav Bakken (49) ble funnet død i et bål på Veståsen i Søndre Land 3. september. Bakken hadde ikke selv bil og er trolig blitt kjørt til funnstedet av dem som drepte ham. Kjøreturen vil ta rundt 25 minutter.

73 dager etter drapet ble de tre pågrepet av politiet. Kvinnen, som er i 40-årene, ble pågrepet sammen med sønnen i 20-årene og en mann i 30-årene.

Nekter å forklare seg



Det er 35-åringen som ikke har forklart seg for politiet siden det første innledende avhøret da han ble pågrepet. Det skjedde uten at forsvareren var til stede.

– I dette avhøret tok det 22 minutter før han ble gjort kjent med sine rettigheter etter straffeprosessloven. Da hadde han allerede sett pågripelsesbeslutningen og siktelsen og begynt å forklare seg, sier forsvarer Per Espen Eid.

Han er sterkt kritisk til at politiet ikke gjorde ham kjent med rettighetene sine før etter at avhøret var i gang.

– Jeg er overrasket både over at man gjør det, og at man forsvarer det i etterkant. Jeg har påpekt at avhøret ikke kan brukes som bevis, og dette er en del av diskusjonen med politiet, sier Eid.

Politiet ønsker ikke å kommentere Eids uttalelser.