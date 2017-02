Mor i retten: Hørte stemmer som befalte henne å drepe datter (3)

En 27 år gammel kvinne er dømt til tvungent psykisk helsevern for å ha forsøkt å ta livet av datteren (3).

Ifølge dommen forsøkte Oslo-kvinnen i juni i fjor å drepe datteren ved å få henne til å drikke et glass med sovemedisin. Kvinnen skal ha vært i psykotisk tilstand da hun utførte handlingen.

Den lille jenta begynte å sjangle og fikk skum ut av munnen etter å ha fått i seg medikamentene moren ga henne.

Tanten hennes reagerte raskt og fikk ringt ambulanse, slik at barnet fikk medisinsk hjelp.

I retten kom det frem at kvinnen opplevde at hun fikk bydende stemmer i hodet som befalte henne hva hun skulle gjøre.

Hun erkjente handlingen, men ikke straffskyld fordi hun mente hun var psykotisk på tidspunktet.

De sakkyndige vurderte det slik at 27-åringen er farlig også overfor andre enn datteren når hun hører disse bydende stemmene.

Retten mener tvungent psykisk helsevern er nødvendig for samfunnsvernet, for å verne andres liv og helse. Dette var også i tråd med påstanden fra påtalemyndigheten.

– Retten finner at vanlig psykisk helsevern ikke vil være tilstrekkelig. Det vil da ikke være noen som har det vedvarende ansvaret for samfunnsvernet. Det er ressursmangel i psykiatrien, og mange eksempler på at det ikke blir noen fullgod oppfølging ved utskriving eller ved manglende oppfølging fra pasienten selv, står det i dommen.

Selv om kvinnen var psykotisk på gjerningstidspunktet blir hun dømt til å betale datteren 20.000 kroner i oppreisningserstatning.

Dommen avsagt i Oslo tingrett var enstemmig.