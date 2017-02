Misfornøyd kunde dømt for sexkjøp

Kristiansand-mannen i 20-årene var så misfornøyd med de to prostituerte at han nektet å forlate hotellrommet.

Ifølge dommen fra Kristiansand tingrett, hadde mannen avtalt å kjøpe sex av de to prostituerte kvinnene over nettet, og møtte dem på et hotellrom i byen 25. september i fjor.

Selv om de hadde blitt enige om en pris for 30 minutter, skal mannen ha avbrutt etter bare 20. Han skal ha gitt uttrykk for at han var misfornøyd med tjenestene deres, og at kvinnene dessuten ikke så ut slik som bildene på nettprofilen.

De to kvinnene ba mannen om å gå, men han nektet å forlate sengen. Dermed ble politiet tilkalt.

Mannen erkjente straffskyld på stedet, men dukket ikke opp da saken var for retten. Han ble likevel dømt til å betale en bot på 17.500 kroner, og saksomkostninger på 2000.