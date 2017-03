Microsoft varslet Kripos – nå er 62-åring dømt for overgrepsbilder

62-åringen lastet opp to overgrepsbilder til sin Google Drive-skykonto. Det fanget Microsofts sikkerhetssystemer opp.

Bildene ble lastet opp våren for to år siden og viste underlivet til en ung jente og mindreårige som hadde seksuell omgang, ifølge dommen, som falt denne uken i en tingrett på Vestlandet.

Det 62-åringen åpenbart var uvitende om, var at Microsoft, ifølge dommen, hadde automatiske sikkerhetssystemer som registrerte dette.

De varslet Kripos, som igjen sendte saken til lokalt politi. Nesten et halvt år senere ble det gjennomført ransaking og da ble det funnet en CD-plate med 50 bilder som viste seksuelle overgrep mot barn.

Mannen hadde også manipulert et bilde ved å klippe inn ansiktet til et barn i omgangskretsen på bildet av en naken jente.

Det er langt fra ukontroversielt at slike varslinger til politi om egne brukeres private aktiviteter forekommer.

Microsoft har imidlertid over flere år utviklet en programvare som heter PhotoDNA, som skal oppdage og stoppe spredningen av bilder som viser overgrep av barn.

Ifølge The Verge, bruker både Google, Facebook og Twitter denne programvaren, noe som kan forklare at det var Microsoft som varslet Kripos om noe som skjedde på Google Drive-kontoen til 62-åringen.

PhotoDNA-teknologien er imidlertid ikke spesifikt nevnt i dommen.

I tilfeller der slikt materiale blir funnet, blir lokale myndigheter varslet. Når den som besitter materialet befinner seg i et annet land enn der materialet blir påtruffet, blir det aktuelle landets politi varslet via etablerte kanaler, i dette tilfellet Kripos, opplyser politioverbetjent Bjørn-Erik Ludvigsen i Kripos.

Kripos vil i sin tur formidle informasjonen til politiet der vedkommende befinner seg slik at lokalt politi kan følge opp.

– Dette viser at internett ikke er et sted der man usett kan begå forbrytelser mot barn, og at internasjonalt politisamarbeid fører til at også nordmenn må stå til ansvar for kriminalitet begått i andre land. God lokal etterforskning av det som i utgangspunktet «skjedde på internett» fører til stadighet til dommer i Norge, sier Ludvigsen til VG.

Mannen ble dømt til 45 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år, noe som medfører at han ikke måtte sone i fengsel om han ikke bryter med betingelsene for prøvetiden.

