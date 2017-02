Mener regjeringens kutt til fengslene har gitt dårligere sikkerhet

Et samlet korps av fagorganisasjoner i Kriminalomsorgen tar et kraftig oppgjør med Høyre- og Frp-regjeringens kutt i overføringer til fengslene.

Lørdag ble en 58 år gammel mann drept av en medinnsatt i Ringerike fengsel. Drapet har utløst nye reaksjoner på sikkerheten ved norske fengsler.

– Kuttene som den sittende regjeringen har gjort, har gått direkte utover bemanningen ved norske fengsler, mener Bjarte Engelsen Syse i Norsk fengsel- og friomsorgsforbund i Bergen.

Norske organisasjoner for ansatte, innsatte og pårørende i norske fengsler kritiserer regjeringen for dårlig forvaltning av kriminalomsorgen.

Sendte bekymringsmelding i 2015

Fengselsbetjenter i NFF sier de er oppgitt over at Justisdepartementet ikke har håndtert varslene de har fått.

– Vi er mange som har vært svært bekymret i lang tid. Det har ikke vært et spørsmål om det kommer til å skje, men når det skjer. Nå er en mann blitt drept, sier Syse.

I mai 2016 tok organisasjonen et oppgjør med det de mener er en alarmerende utvikling i kriminalomsorgen og sendte en bekymringsmelding til Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

– Vi fikk ikke engang svar på bekymringsmeldingen. Senere har justisminister Anundsen uttalt at kuttene kun skal resultere i å effektivisere ved innkjøp i fengslene og effektivisere ytterligere i prosesser. Men det står i skarp kontrast til det som alle som jobber med dette opplever, sier Syse som altså uttaler seg om daværende justisminister Anders Anundsen (Frp).

Vold og trusler økt

På Stortinget har Arbeiderpartiets Kari Henriksen stilt skriftlig spørsmål om effektiviseringskuttene som regjeringen har gjennomført i norske fengsler.

– Jeg er meget bekymret for sikkerheten i norske fengsler. Regjeringen har kuttet med flere titall millioner kroner hvert år.

Samtidig peker Henriksen på det hun kaller en dramatisk økning i antall volds- og trusselhendelser i fengslene de siste årene.

I en redegjørelse for Stortinget informerte Justisdepartementet at slike hendelser har økt fra 368 i 2011 til 736 første halvår i 2016.

Rammer også de pårørende

Organisasjonen For Fangers Pårørende (FFP) bekrefter at de er kjent med manglende ressurser og at det trappes ned på innhold og programvirksomhet i fengslene.

– Dette er en bekymringsfull utvikling som i stor grad rammer rehabiliteringen av den innsatte, og dermed også de pårørende, skriver FFP-leder Hanne Hamsund i en e-post til VG.

Hun mener at dersom manglende ressurser går ut over bemanningen, svekker det hun kaller den dynamiske sikkerheten.

– For de innsattes pårørende er det en stor tilleggsbelastning om de skal frykte for sikkerheten. Tilstrekkelig antall ansatte og en god relasjon mellom innsatte og ansatte er avgjørende for rehabilitering og sikkerhet, mener hun.

Skal gjennomgå

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) var ikke tilgjengelig for å svare på VGs spørsmål søndag kveld, men justisdepartementets presserådgiver refererer til Amundsens uttalelser til Aftenposten:

– Vi skal gjennomgå hva som har sviktet og hvorfor. Den første rapporten vil bli etterfulgt av en grundigere rapport. Vi må sette oss ned med den kunnskapen vi får og vurdere eventuelle tiltak. Det er for tidlig å trekke bastante konklusjoner, sier Amundsen.

Til avisen understreker han at han ikke har indikasjoner på nedgang i bemanningen de siste årene.

– Det er krav til effektivisering her som på alle andre områder. De kravene vil aldri kompromisse med sikkerheten i norske fengsel, sier Amundsen tydelig.