MC-leder utsatt for grov vold

MC-lederen i 40-årene er på sykehus med alvorlige hodeskader etter hendelsen. Seksjon for organisert kriminalitet etterforsker saken.

VG får opplyst at en MC-leder fra østlandsområdet ligger alvorlig skadd på sykehus etter en voldshendelse fredag.

Hendelsen skal ifølge VGs opplysninger ha funnet sted på utsiden av et MC-klubblokale øst i Oslo.

– Alvorlige hodeskader

Mannen skal ikke ha tilhørt denne aktuelle klubben, hvor det på sankthansaften ifølge VGs opplysninger ble arrangert en fest.

Politiet ønsker ikke å kommentere disse opplysningene.

– På fredag fikk politiet en melding om en voldshendelse i Oslo. Vi kjørte til stedet ganske raskt og påtraff en norsk mann i slutten av 40-årene. Han ble tatt hånd om av helsepersonell og fikk helseoppfølging, sier John Magnus Løkenflaen, fungerende seksjonsleder for etterforskning av organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt, til VG.

Bred etterforskning

– Vi etterforsker nå saken som en grov kroppsskade. Han har fått alvorlige hodeskader, men jeg har fått opplyst at han er våken og ved bevissthet.

Seksjonslederen sier saken nå etterforskes bredt og at politiet samler inn opplysninger fra vitner for å finne ut hva som skjedde. Løkenflaen ønsker ikke å opplyse annet enn at voldshendelsen skal ha funnet sted øst i Oslo på kvelden.

Saken etterforskes rutinemessig av Seksjon for organisert kriminalitet ettersom fornærmede har tilknytning til en MC-klubb.

– Vi låser oss ikke til at tilknytningen til MC-klubben har noe med saken å gjøre.

Politiet har ikke gjort noen pågripelser og Løkenflaen ville ikke si om de har konkrete mistenkte personer. Han sier politiet ønsker at publikum tar kontakt dersom de har opplysninger i saken.