Maxbo-drapet: – Kastet fra seg drapsvåpen da brannvesenet kom

De tre brannmennene kom først til åstedet, og tok kontakt med to Maxbo-ansatte. En av dem var full av blod og hadde en øks i hånden.

Som VG har skrevet tidligere i dag, brukte politiet 23 minutter på å komme frem til drapsåstedet. Dermed var det kollegene fra brannvesenet på Notodden som kom dit først.

– Vi fikk melding på nødnettet om å bistå politiet etter en knivstikking, det var alt vi visste da vi dro. Da bilen kom frem til stedet, så gutta to personer iført Maxbo-klær utenfor. De fikk raskt mistanke om at den ene av dem var gjerningspersonen, sier brannsjef Stig Selbo.

Kastet fra seg våpen



Den ene av de to personene var den nå drapssiktede 22-åringen. Flere vitner har beskrevet at han var blodig og hadde øks i hånden.

– En av mannskapene våre spurte om de ikke skulle bevege seg bort fra de andre ansatte, og det gikk han med på. Da han hadde kastet fra seg våpenet, anså de ikke at han var en fare, og meldte til politiet at de hadde rimelig kontroll på mannen, sier brannsjefen.

Brannmannskapene holdt seg i nærheten av 22-åringen til politiet ankom en liten stund senere.

– Vi har hatt samtaler og debrief med mannskapene i dag, og skal fortsette å følge dem opp. Dette har satt preg på alle, sier Selbo.

Tatt sikkerhetskurs



I sommer trådte en ny forskrift i verk, der brannvesenet og andre redningsmannskaper plikter å bistå ved hendelser der det har skjedd pågående og livstruende vold.

– Mannskapene våre har gått kurs, og vet at der er det egen sikkerhet det går på. Dersom det er fare for en selv, skal vi ikke gå inn. I så fall må vi bare observere. I dette tilfellet mente de at det ikke var noen fare etter at han hadde kvittet seg med våpenet, sier brannsjefen.

Også politiet berømmer brannmannskapene for jobben de gjorde lørdag.

– Jeg vil få skryte av brannvesenet, som gjorde en kjempegod jobb, sier Helge Folsersås, stasjonssjef på Notodden politistasjon.

– Siktede handlet akutt og i affekt



I det innledende politiavhøret ved politihuset i Skien ga 22-åringen en detaljert forklaring av drapet, og at han hadde drept sambygdingen med kniv og øks, ifølge politiet. Han har ikke tatt stilling til straffskyld.

Etterforskningen har så langt ikke avdekket at drapet fremstår som en planlagt handling, men mer som om 22-åringen handlet akutt og i affekt, får VG opplyst.

– Det var en veldig trist nyhet. Han har ikke vært voldelig i hele sitt liv. Han var en rolig fyr som trivdes i jobben på Maxbo og trente for seg selv på fritiden. Han er ikke en slik person, sier en bekjent av drapssiktede til VG.

