Maxbo-drapet i Notodden: Pengekrangel en del av motivet

Den drapssiktede Maxbo-ansatte (22) skal i politiavhør ha forklart at drapet på sambygdingen (42) ikke var helt tilfeldig – og at en krangel om penger var noe av årsaken.

Etter det VG får opplyst, skal den drapssiktede 22-åringen ha gitt en detaljert forklaring om drapet i et over to timer langt avhør natt til søndag, deriblant om motivet for handlingen.

I en periode skal den unge mannen ha gjort noen mindre snekkerjobber for den drepte sambygdingen, og betalingen for disse jobbene skal ha vært en del av et større motivbilde som politiet nå etterforsker.

Ifølge VGs opplysninger, har 22-åringen også forklart seg om andre forhold som årsak til drapshandlingen.

– Dette kan vi hverken bekrefte eller avkrefte på det nåværende tidspunkt, sier politiadvokat Kjell Ove Ljosåk ved Sør-Øst politidistrikt til VG.

– Siktede handlet akutt og i affekt



I det innledende politiavhøret ved politihuset i Skien ga 22-åringen også en detaljert forklaring av drapet om at han hadde drept sambygdingen med kniv og øks, ifølge politiet.

Etterforskningen har så langt ikke avdekket at drapet fremstår som en planlagt handling, men mer som om 22-åringen handlet akutt og i affekt, får VG opplyst.

– Det var en veldig trist nyhet. Han har ikke vært voldelig i hele sitt liv. Han var en rolig fyr som trivdes i jobben på Maxbo og trente for seg selv på fritiden. Han er ikke en slik person, sier en bekjent av drapssiktede til VG.

Den drapssiktede 22-åringen har samtykket til varetektsfengsling, og men han har foreløpig ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

– Min klient har gitt en detaljer forklaring om hendelsesforløpet og hva som var det utløsende faktorene. Ut over det ønsker jeg ikke å kommentere saken, sier drapssiktedes forsvarer, advokat Borgar Veiding, til VG.