Masseslagsmål med kniv og balltre i Oslo

TØYEN (VG) Åtte personer er pågrepet etter et masseslagsmål på Tøyen i Oslo. Politiet har beslaglagt kniv, batong og balltre.

Politiet i Oslo fikk en rekke nødtelefoner fra personer i området rundt Sigurds gate på Tøyen, som meldte fra om masseslagsmålet ute på gaten ved 18.10-tiden tirsdag. Meldingene gikk på at cirka 15 personer var involvert.

– Meldingen gikk på at det var sett en machete, men det har ikke vi funnet. Vi har funnet kniv, balltre og batong, sier innsatsleder Hanne Nordve til VG.

Syv personer ble pågrepet ganske raskt, blant annet i en bil på en bensinstasjon like ved, og ytterligere én ble pågrepet noe senere. Alle disse er kjørt til arresten.

– Vi kjenner til flere av de som er pågrepet. Det er unge voksne menn, sier Nordve.

Ingen meldinger om skadede

Hun sier at politiet mener de har kontroll på de mest sentrale i masseslagsmålet, men opplyser at de kommer til å jobbe videre utover kvelden med en eventuell jakt på flere. Foreløpig har ikke politiet opplysninger om at noen er skadet i hendelsen.

BESLAGLA BALLTRE: Politiet fant dette balltreet etter masseslagsmålet i Sigurds gate på Tøyen. Foto: Helge Mikalsen , VG

Foranledningen til masseslagsmålet er foreløpig uklart for politiet.

VG har vært i kontakt med et vitne som sier at det plutselig utartet seg for en gjeng som stod og diskuterte.

– Det ble utvekslet noen slag, så trakk den ene gruppen seg unna og gikk til bilen og hentet et eller annet og kom tilbake. Han ene tok tak i en fra den andre gruppen, og det var snakk om at de skulle slåss – én mot én.

– De brukte den nedre delen av en paraply og et reklameskilt som stod på veien som de tok opp og slo hverandre med.

Vitnet forteller at da politiet dukket opp kort tid etterpå begynte mennene å løpe i alle retninger.