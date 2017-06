Maskert gjeng angrep bingospiller - kuttet av finger, knivstakk og løp

En mann tidlig i 20-årene er lagt inn på sykehus med avkuttet finger og knivstikk i foten etter en voldshandling inne i Ensjø bingo søndag.

- Vi har vitneopplysninger om at så mange som seks personer løp fra stedet, og som kan ha tilknytning til hendelsen. En patrulje pågrep etter en tid to personer, som kunne knyttes til hendelsen, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen ved Oslo politidistrikt.

- Kom inn for å ta ham

De to ble etter kort tid siktet og pågrepet for å ha vært delaktig i voldsutøvelsen.

Her er bingo-innehaver Marianne Solberg:

- Jeg var ikke her, men min medarbeider forteller at mannen som ble angrepet, har vært her før og spilt. Så kom det inne kanskje en åtte-ni stykker og skulle ta ham. De var alle tildekket over nese og munn, så det var vanskelig å se hvem de var. Det hele var over på ganske kort tid, og så løp de. Det ble gange mye blodsøl her. Det har aldri skjedd noe slikt her før. Dette er et rolig spillested åpen for alle aldersgrupper.

Voldshendelsen fant sted inne i lokalene til Ensjø bingo ved 16-tiden søndag. Politiet ble varslet om at en person var knivstukket.

Fant machete

Da de kom fram, fant de mannen med knivskade i foten, en avkuttet finger, og dessuten en machete - en stor bredbladet jungelkniv velegnet til å hugge bort tett kratt.

- Fingeren kan ha blitt kuttet bort både med kniv og med machete, og det er funnet både kniv og machete på stedet, sier Gulbrandsen.

Politiet kjenner ikke til motivet for at mannen ble knivstukket og avkuttet en finger. Operasjonslederen vi heller ikke gå inn i hvilken type miljø personene tilhører.

- Vi arbeider med den siden av saken.

Politiet kjenner ikke til hvorvidt den avkuttede fingeren er funnet og tatt vare på.