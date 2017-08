I 2006 døde Martine som følge av svært alvorlige hodeskader. Saken ble henlagt to ganger, men nå er dagmammaen tiltalt for vold som skal ha ført til jentas død. Moren håper å få føle på rettferdighet.

Tirsdag kveld melder Aftenposten at statsadvokaten i Vestfold har tatt ut tiltale mot en kvinne i slutten av 40-årene for å ha brukt vold mot 13 måneder gamle Martine, slik at hun døde av skadene.

Tiltalen tas ut nesten 11 år etter at Martine døde.

«Cold case»-gruppen ved Kripos har bistått politiet i Sørøst politidistrikt med etterforskningen av saken.

Dagmamma tiltalt

Aftenposten skriver at kvinnen, som var dagmamma for Martine, er tiltalt for at hun gjenttatte ganger skal ha støtt bakhodet til den ett år gamle jenta mot et hardt underlag, slik at barnet fikk brudd i kraniet og halsvirvelen, samt andre skader.

Barnet døde to dager senere som følge av alvorlige hodeskader.

Dagmammaen er også tiltalt for vold mot to egne barn, som hun skal ha dratt i ørene og kløpet i låret da barna var henholdsvis 8 og 12 år gamle, skriver Aftenposten.

Kvinnens forsvarer, Thomas Randby, sier til avisen at kvinnen nekter straffskyld for tiltalepostene. Randby har ikke besvart VGs henvendelser.

Martines mor: – En lang kamp

Martines mor, Trine Lise Lie, sier til VG tirsdag kveld at de ikke er i mål enda, og at det er på godt og vondt for familien at det nås tas ut tiltale.

Etterforskningen av saken ble gjenopptatt etter at Martines mor og far tok kontakt med politiet i 2015 i forbindelsen med opprettelsen av Seksjon for alvorlige og uoppklarte saker ved Kripos, den såkalte Cold Case-gruppen.

De tok saken, og foreslo ytterligere etterforskningsskritt som kunne belyse saken nærmere. Nå ser mor frem til rettssaken.

– Det har vært en lang kamp og dette er noe vi aldri vil bli ferdig med, men forhåpentligvis kan det hende at vi føler dette får sin avslutning, så godt det lar seg gjøre, og at vi får føle på rettferdighet.

13 MÅNEDER: Martine var 13 måneder gammel da hun ble innlagt på sykehus med alvorlige skader. Foto: , Privat

– Hvordan blir rettssaken?

– Vi ser frem til den, men det blir tøft. Det er lenge til, men i denne saken har det gått 11 år. Vi har i alle år visst det nå politiet og påtalemyndigheten kommer og forteller oss, og det er en veldig god følelse, sier moren, som forteller at det 8. september vil være 11 år siden familien mistet Martine.

– Omfattende etterforskning

Statsadvokat Marit Formo sier til VG at det nå er gjennomført en omfattende ny etterforskning i saken.

STATSADVOKAT: Marit Formo sier tiltalen er tatt ut etter en omfattende etterforskning. Foto: Morten Holm , NTB scanpix

– Det er foretatt flere nye vitneavhør i saken, og det er også foretatt nye sakkyndige uttalelser, og samlet sett har det gjort at påtalemyndigheten mener at det kan bevises utover rimelig tvil at det var tiltalte som påførte Martine de dødelige skadene.

Formo sier at etterforskningen som ble gjennomført i saken bidro til å få opplysninger om at kvinnen skal ha begått vold mot egne barn.

Henlagt to ganger før

Mandag 4. september 2006 ble Martine, på litt over ett år, lagt inn på sykehus med svært alvorlige hodeskader. Hun skal ha vært i fin form da foreldrene overleverte henne til dagmammaen den dagen, men ble etter hvert syk og innlagt.

Deretter døde hun to dager senere som følge av skadene.

I januar året etter ble barnets dagmamma siktet i saken. Siktelsen gikk på legemsbeskadigelse med døden til følge under særdeles skjerpende omstendigheter.

Politiet klarte likevel ikke å bevise når skaden hadde blitt påført. Som en følge av dette ble saken henlagt av statsadvokaten i Oslo i april 2008.

Henleggelsen ble påklaget av Martines foreldre, og saken ble gjenåpnet av Riksadvokaten og etterforsket videre. Særlig sentralt var de sakkyndige vurderingene rundt når skaden hadde blitt påført.

Den gang fortalte Martines foreldre til VG at de var glade for at saken ble tatt opp på nytt.

– Det er totalt uvirkelig det som har skjedd. Når ungen blir revet bort på dette viset, er det en forferdelig opplevelse. Jeg skulle også så mange ganger ha ønsket at jeg ikke hadde levert fra meg ungen den morgenen. Slike tanker gjør man seg i ettertid, sa moren den gang.

Saken ble nok en gang henlagt av Riksadvokaten, ett år etter den første henleggelsen. Nå blir det rettssak i Ringerike tingrett i februar 2018.