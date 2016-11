Martin (21) ble stukket i hjel i Narvik

NARVIK (VG) Ingeniørstudenten Martin Bjørge Liebraaten (21) fra Jessheim ble angrepet med kniv av en annen passasjer i bilen på E6 tirsdag kveld.

I samråd med de pårørende går politiet nå ut med navn på den avdøde.

Liebraaten var utdannet personlig trener, og hadde sitt eget foretak der han drev som coach for andre. Tidligere i år fikk han sølvmedalje i junior-NM i styrkeløft. I august begynte han på ingeniørstudiene i satellitteknologi, og flyttet fra hjembyen til Narvik.

– Jeg har en genuin lidenskap for helse og trening, og også prestasjon, og tror med hånden på hjertet at alle kan oppnå det de ønsker, så lenge de jobber for det, skriver han på hjemmesiden sin.

Tirsdag ble han drept etter at en 23-åring fra Ballangen stakk ham en rekke ganger med kniv på E6 ved Sjombrua i Narvik. Liebraaten var passasjer i bilen. Kameraten hans, en 20 år gammel mann fra Harstad, ligger alvorlig skadet på sykehus. 20-åringen var sjåfør av bilen.

Begge startet i august på ingeniørutdannelse ved Norges arktiske universitet i Narvik.

– Fantastisk fyr

Venner av den drepte 21-åringen var onsdag kveld samlet for å sørge. En av hans nærmeste venner sendte en uttalelse til VG:

– Han var en helt fantastisk fyr, som hadde et smil om munnen og skapte glede blant hans mange venner. At dette skulle skje akkurat ham, er helt uforståelig for meg og alle andre som kjente ham godt. Det har ikke gått opp for de fleste ennå, skriver vennen i en SMS.

DREPT: Martin Liebraaten (21) fra Jessheim. Foto: Privat

Liebraaten har vært aktiv idrettsutøver siden han var barn, og fått medaljer både i bueskyting, amerikansk fotball og styrkeløft.

Stor sorg på universitetet

– Det var en stor sorg å motta budskapet om at en av våre studenter har gått bort under så dramatiske og tragiske omstendigheter, sier Bjørn Solvang, dekan ved Universitetet i Tromsø, campus Narvik.

Universitetet har rundt 1800 studenter i tilknytning til Narvik, der de fleste kjenner hverandre.

– Det er et veldig kompakt miljø, derfor er dette noe som favner veldig mange. Miljøet vårt er sterkt preget av hendelsen, sier dekanen.

Skolen har åpnet et sosialt område her på campus, der mange har kommet og delt sine tanker og følelser om det som har skjedd.

– Senere fikk vi også den triste beskjeden om at enda en av våre studenter er skadet etter den samme hendelsen. Nå håper vi alle sammen at vi skal få han tilbake på skolen, sier Solvang.

