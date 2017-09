Mann til sykehus etter slåsskamp ved Oslo-utested

For tredje gang på under ett år har det vært en voldsepisode ved Calle's Mat og Vinhus i Oslo sentrum.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Det var i 23.15-tiden torsdag kveld at politiet i hovedstaden fikk en rekke meldinger om en slåsskamp utenfor utestedet Calle's Mat og Vinhus.

Da de kom til stedet, fant de en skadet mann like utenfor utestedet. Han var først meldt bevisstløs, men var kommet til bevissthet da han ble kjørt til sykehus.

Politiet kunne natt til fredag ikke si noe om hvilke type skader mannen hadde.

Bilder fra stedet viser mannen få helsehjelp mens han ligger på gata.

En annen mann fikk tilsyn på stedet for lettere skader, men ble ikke fraktet videre på sykehus.

Mann pågrepet



Noen timer etter slåsskampen opplyser Oslo-politiet at en mann i slutten av 20-årene er pågrepet.

– Han kommer til å bli siktet for kroppsskade, men alvorlighetsgraden er ikke klar, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til VG.

Han utelukker ikke at det vil komme flere pågripelser i saken. Etter søk i nærområdet med hundepatrulje fant politiet en machete.

– Den er sikret og vi vil gjøre undersøkelser for å se om den kan knyttes til hendelsen, sier Pedersen.

Ser forbindelse mellom volden



Også tidligere har politiet rykket ut etter dramatiske meldinger om nettopp vold i og utenfor Calle's Mat og Vinhus. I desember 2016 ble det fra en bil skutt mot utestedet. Fire skudd gikk gjennom vindusfasaden, men ingen ble skadet.

Omkring en uke senere ble en 32-åring pågrepet. Politiet mener han instruerte andre involverte i skytingen om hvordan forholde seg i avhør.

Noen uker senere ble en 34-åring pågrepet på Arlanda lufthavn i Sverige.

Stephen Ackles på utested som ble rasert: – Aldri vært så redd

I overkant av syv måneder senere ble utestedet på nytt rasert av maskerte gjerningspersoner med køller macheter og øks.

Oslo-politiet opplyser at de anser det som sannsynlig at torsdagens voldshendelse kan knyttes til de foregående, men sier at det ikke er fullstendig fastslått.