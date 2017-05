Mann skutt med rifle i Tydal – resultatløs jakt på gjerningsmann

Flere timer etter at politiet fikk melding om at en mann i 60-årene er skutt i magen, er helikopter fra Oslo hentet inn i jakten på gjerningsmannen.

Klokken 18.10 fikk politiet via AMK melding om at en mann i 60-årene var skutt i magen med rifle i Skarpdalen nord i Tydal.

Flere timer senere jakter fremdeles politiet på gjerningsmannen, som stakk fra åstedet etter skytingen.

Adressa skriver at politihelikopter fra Oslo er på vei for å bidra i søket.

– Vi vet ikke om mannen er til fots eller kjører snøscooter, men det er ikke bilvei frem til stedet hvor hendelsen fant sted, sier lensmann i Tydal, John Paulsby, til VG.

Videre sier Paulsby at tilstanden til mannen er uavklart, men at han var ved bevissthet da ambulansepersonell hentet ham klokken 21.

– Omstendighetene rundt hendelsen er ikke avklart, med mannen har ikke gjort dette selv, sier operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt til NTB.

UAVKLART: Mandag kveld er gjerningspersonen bak skytingen i Tydal fremdeles ikke pågrepet. Foto: Ole Martin Wold , VG

Lokal gjerningsmann på frifot



– Vi vet hvem de involverte er, men jeg ønsker ikke å si noe mer enn at de er lokale. Dette er en tragisk sak, og særlig for et lite samfunn hvor det ellers er svært rolig, sier lensmann John Paulsby til VG.

– Vi har flere bevæpende patruljer i området som leter etter gjerningsmannen. Vi kjenner ikke til årsaken til hendelsen eller hva slags relasjon det er mellom den skadede og gjerningsmannen, sier Kimo til VG.

Åstedet er Skarpdalen nord i Tydal, og politiet opplyser på Twitter at de ikke ønsker andre enn nødetatene inn mot området, da gjerningsmannen ennå er på frifot.

Lokalavisen Selbyggen meldte like før klokken 22 at gjerningsmannen var pågrepet, men dette ble tilbakevist.

JAKTER GJERNINGSMANN: Politiet opplyser at de ikke ønsker folk i området hvor mannen er skutt, da gjerningsmannen er på frifot. Foto: Anne Gundersen, Nea Radio

Skjedd ved en hytte



Helsepersonell kom ifølge politiet frem til åstedet rundt klokken 20.

– Dette har skjedd ved en hytte langt til fjells. Det var vitner som meldte fra til AMK, sier operasjonslederen.

VG får opplyst at den skadede mannen har hytte i området.

Området hvor skytingen har skjedd benyttes til jakt om høsten.