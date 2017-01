Mann siktet for vold etter mistenkelig dødsfall i Trøndelag

En mann er pågrepet av politiet i forbindelse med et mistenkelig dødsfall på Ler i Trøndelag i går. Mannen er siktet for grov kroppsskade med døden til følge.

– En mannsperson ble pågrepet sent i går kveld. Han er siktet for grov kroppskade med døden til følge, sier politijurist Jørgen Aunet i Trøndelag politidistrikt til VG.

Avdøde er en mann i slutten av 30-årene. Mannen ble funnet død på en adresse på Ler i Trøndelag i går.

Aunet understreker at politiet fortsatt etterforsker saken bredt.

– Vi ønsker å avklare mest mulig. Det er flere spor i saken som vi nå ettergår. Vi etterforsker fortsatt for fullt, sier han.

Det er blitt gjennomført avhør av siktede i saken.

– Vi fortsetter med avhør, tekniske undersøkelser og taktisk etterforskning i dag. Politiet følger flere tråder, men av hensyn til etterforskningen kan vi ikke gå i detalj om hva vi jobber med, skriver Aunet i en pressemelding.

Etterlyser tips



Han forteller til VG at det er gjennomført obduksjon av avdøde, men at den foreløpige obduksjonsrapporten fortsatt ikke er klar. Foreløpig ønsker ikke politiet å si veldig mye om bakgrunnen for pågripelsen.

– Det er opplysninger som har kommet frem gjennom etterforskningen som førte til pågripelsen, sier politijuristen.

Han forteller at politiet fortsatt ønsker tips fra publikum.

– Vi ønsker tips fra alle som tror de sitter på opplysninger som kan belyse saken, sier Aunet.