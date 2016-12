Mann siktet for drap på Røyken

Politiet har søndag pågrepet en mann med familiær tilknytning til den avdøde kvinnen i 70-årene. Han er nå innlagt på psykiatrisk sykehus.

– På bakgrunn av etterforskning har vi pågrepet en person, sier politiadvokat Kari Anne Hille Valla til VG søndag kveld.

Det var søndag klokken 09.20 at politiet fikk melding om et en kvinne i 70-årene var funnet død i sitt hjem på Røyken i Buskerud.

Dødsfallet har blitt etterforsket som mistenkelig, men senere søndag gikk politiet til pågripelse av en mann som er i familie med avdøde.

– Han har en familiær tilknytning til den avdøde, og han nå er innlagt på psykiatrisk sykehus, sier Valla.

Han har ifølge politiadvokaten ikke vært i stand til å gjennomføre avhør.

– Han er siktet for forsettlig drap, men jeg vil presisere at siktelsen er midlertidig. Vi håper at det vil bli gjennomført en obduksjon i morgen, som da kan avklare dødsårsaken.

Valla ønsker ikke å gå ut med ytterligere opplysninger rundt drapet.

Boligen bar ikke preg av innbrudd.