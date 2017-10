Mann siktet for drap på kona i Stavanger

En mann i 30-årene er siktet for drap, eller medvirkning til drap, etter at hans kone døde av alvorlige skader

– Vi driver nå teknisk og taktisk etterforskning for å avklare hva som har skjedd. Vi holder alle muligheter åpne, uttaler Erik W. Rand, påtaleansvarlig jurist i saken, i en pressemelding.

Det var natt til tirsdag klokken 03.17 at politiet fikk melding om at en kvinne var hardt skadd i en leilighet på Gausel i bydelen Hinna i Stavanger. Politiet kom til stedet og kvinnen i 30-årene ble fraktet til Stavanger universitetssjukehus (SUS), der hun senere døde av skadene.

Ektemannen, som også er i 30-årene, ble pågrepet i leiligheten like etter at kvinnen ble funnet av politiet. Ettersom kvinnen er død under mistenkelige omstendigheter, gjelder siktelsen drap eller medvirkning til dette, skriver politiet.

– Det gjenstår adskillig etterforskning i saken, sier Rand.

Stavanger Aftenbladet skriver at Inger Marie Sunde er oppnevnt som forsvarsadvokat for ektemannen.

– Jeg har ingen kommentarer til saken, sier Sunde til avisen.