Mann siktet for drap etter dødsfall på Melhus

Politiet utvider siktelsen mot mannen i 20-årene til å gjelde drap, etter at en annen mann ble funnet død på Melhus i Sør-Trøndelag onsdag.

«Dette skyldes funn i etterforskningen», går det frem i en pressemelding fra Trøndelag politidistrikt lørdag morgen. Den siktede fremstilles for varetektsfengsling lørdag formiddag.

– Det er med bakgrunn i den foreløpige obduksjonsrapporten som gjør at vi utvider siktelsen, samt øvrige funn, utdyper politiadvokat Jørgen Aunet overfor VG.

Av hensyn til etterforskningen ønsker politiet på nåværende tidspunkt ikke å gå ut med noen dødsårsak.

Mannen ble pågrepet torsdag denne uken, dagen etter at en mann i 30-årene ble funnet død i en bolig på Ler i Melhus kommune.

Politiet, som først omtalte saken som et mistenkelig dødsfall, mener offeret døde som følge av en voldsom konfrontasjon som endte med at den siktede påførte offeret dødelige skader.

– Den siktede avga i går en forklaring til politiet, men han benekter å ha noe med drapet å gjøre, sier Aunet.

Etterforsker sammenheng med voldsepisode

Overfor Trønderbladet har en nabo forklart at politiet rykket ut til offerets bolig natt til lørdag i forrige uke. To personer hadde forklart at hadde blitt angrepet med kniv og øks.

Politiadvokat Aunet bekrefter overfor VG at de etterforsker omstendighetene rundt denne hendelsen – og hvorvidt den kan knyttes til dødsfallet denne uken.

– Etterforskningen vil vise om det er noen sammenheng.

Han understreker at politiet foreløpig ikke vet noe om omstendighetene som forårsaket konfrontasjonen.

– Det er fortsatt uavklart. Vi har ikke kommet frem til noe motiv i saken, sier Aunet, og legger til at politiet heller ikke vil utelukke flere pågripelser.

Forsvarer: – God bekjent av avdøde

Ifølge politiet er det både tekniske spor og vitneavhør som knytter den siktede mannen til åstedet.

Overfor NTB sier den siktedes forsvarer, Arve Opdahl, at hans klient vil begjære seg løslatt under lørdagens fengslingsmøte.

– Det jeg kan si, er at min klient er en god bekjent av avdøde og har jevnlig vært på besøk hos ham. At politiet finner hans DNA der og andre tydelige spor etter ham i boligen, betyr ikke nødvendigvis at det skyldes noe straffbart, sier forsvareren.