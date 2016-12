Mann ringte politiet og sa han hadde drept en venn

Mannen i 30-årene overga seg til politiet i Elverum, etter at de fant en av hans bekjente drept i leiligheten hans.

Natt til tirsdag rykket politiet ut til melding om nabobråk i en boligblokk på Mastmoen i Elverum. Der fant de blodspor i gangen. Da politiet tok seg inn i en leilighet i bygget fant de en mann i midten av 30-årene drept. Det forteller politiet i en pressekonferanse tirsdag formiddag.

Politiet fikk beskjed om bråket rundt klokken 01.25. Da skal det allerede ha pågått en stund.

Noe tid etter at politiet slo drapsalarm ringte eieren av leiligheten til politiet. Han fortalte at han hadde drept en venn, og at han sto utenfor politistasjonen i Elverum. Der ble han pågrepet kort tid etter.

Han har erkjent de faktiske forhold, og er siktet for drapet.



Kriminalteknikere undersøker nå leiligheten, og det lokale politiet får hjelp fra Kripos. Politiet mener de har sikret drapsvåpenet.

De to beskrives som kjenninger av politiet, og det er på det rene at de har kjent hverandre fra før. De er på samme alder og bodde begge i Elverum.

Den siktede har fått oppnevnt forsvarer og fremstilles for varetektsfengsling imorgen.

Politiet brukte noe tid på å fastslå sikker identitet på den avdøde mannen, og hadde tirsdag formiddag ikke varslet alle pårørende.