Mann pågrepet på jorde – etterforskes for voldtekt

Politiet brukte helikopter i jakten på en mann som etterforskes for en mulig voldtekt natt til mandag. Mannen ble pågrepet på et jorde.

Kvinnen meldte selv fra om hendelsen fra en adresse på Sørum mandag morgen, melder NTB.

Mannen rømte fra stedet da kvinnen kontaktet politiet, skriver Romerikes Blad.

– Han skulle ta en snarvei, men det var ingen dramtikk rundt pågripelsen, sier operasjonsleder Terje Skaftnes i Øst politidistrikt til VG rundt klokken 10.30.

Videre opplyser han at de to involverte kjenner hverandre, og at mannen nå sitter i arresten og vil avhøres i løpet av dagen.

– Det er snakk om personer i 18-20 årsalderen, sier Skaftnes.