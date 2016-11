Mann pågrepet med 30 skytevåpen i Sør-Trøndelag

Mannen ble pågrepet torsdag kveld og har ifølge politiet erkjent å ha oppbevart våpen og sprengstoff.

Politiet bekrefter til Adressa at omkring 30 skytevåpen er beslaglagt i forbindelse med en aksjon som har pågått i to døgn ved Svorkmo i Orkdal i Sør-Trøndelag.

– Han ble pågrepet med mistanke om irregulær oppbevaring av våpen og sprengstoff, sier politiadvokat Harald Sjoner i Sør-Trøndelag politidistrikt til VG.

Sjoner bekrefter overfor VG at det er snakk om omkring 30 lovlig ervervede og registrerte skytevåpen. De er imidlertid ikke oppbevart etter forskriften. Det er også snakk om sprengstoff.

Lensmann Tor Kristian Haugan opplyser til avisen at de aksjonerte mot adressen på bakgrunn av en anmeldelse.

Knyttes til voldshendelse



Sjoner legger til at mannen i tillegg er mistenkt for en voldshendelse som skal ligge langt tilbake i tid. Han vil ikke gi ytterligere informasjonen om denne hendelsen.

Operasjonssentralen i politidistriktet opplyser til VG at de har jobbet med å detonere dynamitt på en adresse i Svorkmo fredag ettermiddag. Det skal ha gått av flere sprengladninger fredag ettermiddag, skriver avisa Sør-Trøndelag.

Ifølge avisen skal det ha drønnet to ganger i rask rekkefølge. Ifølge et vitne avisen har snakket med, begynte politiaksjonen torsdag kveld. Flere patruljer ankom stedet natt til fredag.

Forsvaret sier til Adressa at de har bidratt med personell og utstyr til å detonere sprengstoff.

Vitne: Så spikermatte



Et vitne Adresseavisen har snakket med, forteller om stort oppbud av politi over to dager. Vitnet har sett at en mann ble tatt med av politiet fra stedet torsdag kveld.

– Jeg observerte sju politibiler, inkludert et pansret kjøretøy, i flere kilometers avstand fra eiendommen. Det var også en ambulanse i nærheten. Politiet hadde med seg en spikermatte, de sto på post ved flere veikryss, hadde stengt ei bru og det var mye politi på eiendommen, forteller vitnet til Adresseavsien.

– Torsdag kveld kjørte jeg forbi og kunne se en person bli tatt med og kjørt vekk fra eiendommen.

Politiadvokat Sjoner forteller til VG at mannen har vært inne til avhør fredag og at mannen da skal ha erkjent oppbevaring av våpen og sprengstoff.

VG forsøkte fredag kveld å kontakte mannens forsvarer, men har ikke fått svar.