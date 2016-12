Mann pågrepet for skytingen mot Calles mat og vinhus

32-åringen som er pågrepet for skytingen mot Calles Mat & Vinhus, ble i høst frikjent for skudd på et utested i Oslo.

Det var fredag i forrige uke det ble avfyrt en rekke skudd mot Calles Mat & Vinhus. Minst fire skudd gikk gjennom vindusfasaden. På innsiden satt gjester og spiste. Til alt hell ble ingen skadet.

– Vi har pågrep en person i går kveld som vi knytter til skyteepisoden. Vi vurderer om vedkommende skal fremstilles for varetektsfengsling, sier politiinspektør Einar Aas ved Seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt til VG.

Etter det VG får opplyst er den pågrepne 32-åringen knyttet til gjengmiljøet i hovedstaden. Han var tidligere medlem av den kriminelle gjengen Young Guns, men brøt med miljøet for rundt tre år siden. I tiden etterpå har han skaffet seg mange fiender.

Så sent som i oktober ble han til påtalemyndighetens overraskelse frikjent av Oslo tingrett for en annen skyteepisode. I mai i fjor avfyrte 32-åringen to skudd mot et medlem av Young Guns på utestedet «Da Vinci» i Mona Lisa-huset. Tidligere er han også dømt for kidnapping, vold og ran.

Gjengoppgjør: Video fra skytingen på Mona Lisa

Han ble frikjent av retten for skytingen i fjor på grunn av en spesiell bestemmelse i nødvergebestemmelsen som kan gjøre handlingen straffefri dersom den er utløst av gjerningspersonens sinnstilstand. Retten mente 32-åringen var bestyrtet og redd når han ble fysisk angrepet av flere personer, noe som skjedde svært raskt.

Da 32-åringen forlot rettssalen var han lettet over frifinnelsen og sa at nå skulle ta seg av familien. Siktedes forsvarer, Trygve Staff, ønsker ikke å kommentere at klienten nå er siktet for en ny skyteepisode.

Oslo-politiet har tidligere pågrepet tre personer i forbindelse med skyteepisoden på Calles Mat & Vinhus. Disse ble knyttet til bilen som ble benyttet av gjerningsmannen og er løslatt igjen.

Politiet fikk raskt kontroll på bilen takket være et vitne som la seg på hjul og fulgte etter. Skytedesperadoen brukte en svart Jeep Wangler som ble forlatt på Grünerløkka-siden av Akerselva.