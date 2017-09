En mann er knivstukket ved en pub i Grønlandsleiret i Oslo. Politiet jakter nå etter to menn som stakk av i en taxi. Til VG sier taxisjåføren at mennene trolig snakket østeuropeisk.

Like etter klokken 22 fikk politiet melding om knivstikkingen som skjedde i nærheten av puben Stargate i Grønlandsleiret, like ved Akerselva i Oslo.

Til VG opplyser operasjonsleder Hausvik at det trolig er én person som har utført knivstikkingen, men at to personer forsvant sammen i en taxi.

Ved 23.20-tiden opplyser politiet at den knivstukne mannen er midt til moderat skadet.

Vitneopplysninger gjorde at politiet etter kort tid kunne stoppe den aktuelle taxien i Akersgata. VG var på stedet da politiet gjennomsøkte bilen med lommelykt og avhørte sjåføren som hadde fått de to mennene inn i bilen sin.

– Begge mennene kom på i lyskrysset ved Cafe Con Bar (like ved Stargate pub journ.anm). De forsøkte å få meg til å kjøre mot trafikken i en enveiskjørt gate og den ene sa at han bodde der og pleide å gjøre det hele tiden. De sa at de skulle til en bar i Mariboes gate, sier taxisjåføren (39) til VG.

– Kysset den andre på skallen

39-åringen sier at den ene mannen var skallet og i slutten av 30-årene. Denne mannen satte seg inn i bilen først, og snakket engelsk til sjåføren.

Da den andre satte seg inn begynte de å snakke på et annet språk – trolig et språk fra Øst-Europa, tror sjåføren, som oppfattet at mennene kjente hverandre fra før.

Den andre beskrives som en høy og tynn mann med kort lysebrunt hår, med jeans og brune pensko. Ifølge taxisjåføren var denne mannen noe yngre, trolig i starten av 30-årene.

Taxisjåføren sier at han ikke oppfattet særlig mye av mennene bortsett fra to ting:

– Like etter at den andre mannen satte seg inn kysset han den andre på skallen, sier han og fortsetter:

– Og den ene av dem hadde små prikker i ansiktet. Jeg vet ikke helt hva det var.

Så ikke kniv

I Mariboes gate ble mennene sluppet av, og like etterpå ble sjåføren oppringt av taxisentralen om det som hadde skjedd.

39-åringen, som har jobbet i bransjen i 14 år, sier at han verken så blod på klærne til mennene eller en kniv.

– Nå skulle jeg bare ønske at jeg hadde blitt varslet om det før, slik at jeg kunne unngått å slippe dem av og heller kjørt dem til politiet.

– Hvordan oppleves det at du har hatt to mistenkte i bilen din?

– Det er første gang jeg opplever noe sånt, men jeg er ikke redd.