Mann i tyveårene alvorlig skadet etter økseangrep på Sletteløkka i Oslo

Ifølge et vitne skal mannen ha blitt hugget i magen. Tre personer er pågrepet.

Politiet i Oslo rykket natt til fredag ut til en leilighet på Sletteløkka i Oslo, etter meldinger om at en mann var blitt angrepet med øks.

– Vi fikk en melding litt over ett, fra et vitne som sa at en mann hadde blitt angrepet med øks. Ifølge vitnet hadde han blitt hugget i magensier operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til VG.

– Ambulansen er nå på stedet, og jobber med en mann i tyveårene. Han er alvorlig skadet, og blir kjørt til behandling på traumemottaket på Ullevål, sier Ullsand.

Politiet er nå i leiligheten og sikrer spor på stedet.

De tre som var i leiligheten da det skjedde, er pågrepet, og blir kjørt inn til avhør. Det er foreløpig ikke kjent hvilket forhold disse tre har til mannen som ble angrepet.

– De er siktet fordi det ble besluttet bruk av tvangsmidler mot dem. Det er ikke dermed sagt at de er gjerningsmenn, sier Ullsand.

– Vi søker også etter eventuelle gjerningsmenn som vi ikke har fått beskrivelse av ennå. Det er ingen grunn til å tro at det er personer som er til fare for noen andre, sier Ullsand.