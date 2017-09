Mann i 20-årene skal ha tilstått drap for å bevise at han ikke var psykotisk

Mannen nektet først for å ha utøvd dødsvolden, men har nå tilstått. Dette skal ha vært for å underbygge sin påstand om at han er frisk, sier hans advokat.

Den drepte kvinnen (48) ble funnet hardt skadet på Grønland i Oslo den 7. mai, og døde over en måned senere av skadene.

Mannen i 20-årene skal ha bodd hos kvinnen i tiden før drapet. Han nektet først for å ha utøvd det som beskrives som massiv vold, men nå har han altså endret forklaring.

– Han har erkjent de faktiske forhold og forklart seg om detaljer rundt drapet som stemmer godt overens med de øvrige tekniske undersøkelsene vi har gjort i etterforskningen, sier Henriksbø.

Han understreker at tilståelser er svært viktig i saker som dette, ettersom det gir svar man ellers ikke ville fått.

Mannen har vært under psykiatrisk behandling, og de sakkyndige som har vurdert ham, mener at han var psykotisk på gjerningstidspunktet.

– Han er nå undergitt medisinering, og det var hele tiden håpet at han skulle komme mer til seg selv og kanskje forklare seg rundt hva som hadde skjedd med den 48 år gamle kvinnen, sier Henriksbø.

Mannen i 20-årene bestrider de sakkyndiges vurdering, og oppfatter at han er frisk.

– Jeg oppfatter det slik at hans motivasjon for å tilstå har vært for å underbygge at han ikke er psykotisk, uten at jeg kan ta stilling til om det vil endre på konklusjonen, sier forsvarer Knut Brindem til VG.

Mannen ble pågrepet etter at politiet hadde gjennomført rutinemessige etterforskningsskritt, slik som gjennomgang av overvåkningskameraer og rundspørring.

Det var en bekjent av kvinnen som skulle besøke henne, som fant henne hardt skadd.