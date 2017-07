Mann i 20-årene siktet for drap i Skien

En mann i 20-årene er siktet for drapet på 37 år gamle Andre Vollen i Skien.

Mannen ble pågrepet mandag kveld, og er også siktet for voldshendelsen i Odins gate fredag. En mann i 50-årene ble da funnet med alvorlige hodeskader på gulvet i en leilighet.

Lørdag ble Andre Vollen funnet død i en annen leilighet i det samme boligkomplekset. Det var to personer som kom til leiligheten som meldte fra til politiet.

I en pressemelding skriver politiet at det er sannsynlig at siktede har drept Andre Vollen, og utøvd vold mot en annen mann fredag. De vil foreløpig ikke si noe mer om bakgrunnen for dette.

Siktede og avdøde kjente til hverandre fra tidligere, opplyser politiet, som legger til at den drapssiktede ikke har adresse i Odins gate.

Mannen i 20-årene vil bli avhørt tirsdag, og fremstilt for varetektsfengsling i Nedre Telemark tingrett onsdag.

Flere hendelser i bygget

Politiet mottok melding om en livløs person i Skien klokken 21.19 lørdag kveld.

Da politiet kom til stedet befant det seg en død person inne i leiligheten. I samråd med pårørende friga politiet navnet på 37 år gamle Andre Vollen mandag.

De siste månedene har det ifølge politiet vært flere hendelser i bygget, som huser flere kommunale leiligheter. Flere naboer har fortalt VG om mye bråk i området.

Søndag møtte VG ordfører Hedda Foss Five på hennes kontor i Skien. Hun vedgår at det har vært et svært belastet miljø i de kommunale blokkene i Odins gate der mannen ble funnet død:

– Dette er et miljø som utvikler seg veldig fort og det har vært basert på besøkende og andre som ikke har hatt bolig i Odins gate, sier Five.