Mann i 20-årene siktet for bilbrann

En mann i 20-årene er pågrepet og siktet for bilbrannen på Vestli i Oslo.

Oslo politidistrikt har pågrepet en mann i begynnelsen av

20-årene i forbindelse ved bilbrannen på Vestli.



Siktet for grovt skadeverk



– Han er foreløpig bare siktet for den ene bilbrannen på Vestli. Så langt har vi ikke klart å koble han opp mot den andre, men det undersøkes, sier Rune Skjold, Politioverbetjent ved seksjon for økonomi- og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt.



Det var tekniske spor på brannstedet som førte politiet til den unge mannen. Mannen er siktet for grovt skadeverk og blir avhørt i dag.

– Mannen er norsk statsborger av utenlandsk opprinnelse og bor i området, sier Skjold.



I juni har politi og brannvesen måttet rykke ut tre netter på rad etter meldinger om brann, steinkasting og hærverk utført av ungdommer i Groruddalen i Oslo.



Les også: Åtte biler brant to steder i Oslo

Dette er den første personen som er pågrepet i forbindelsen med bilbrannene.

Av hensyn til den pågående etterforskningen av denne og andre

bilbranner, ønsker ikke politiet per nå å tidfeste eller si

noe mer konkret om brannen som mannen er siktet for.