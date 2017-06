Mann i 20-årene siktet for bilbrann- løslatt av politiet

Politiet har løslatt mannen som er siktet for bilbrann på Vestli i Oslo.

– Han har avgitt sin forklaring og vi mener at det ikke er fare for bevisforspillelse. Derfor blir han løslatt, sier Rune Skjold, politioverbetjent ved seksjon for økonomi- og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt til VG lørdag kveld.

Mannen som er siktet satt i avhør lørdag, men erkjente ikke straffskyld.



Tidlig lørdag formiddag sa Skjold at mannen bare er siktet for bilbrannen på Vestli og at de ikke har klart å koble han opp mot noen andre bilbranner.

– Vi har ikke klart å koble ham opp mot den andre, men det undersøkes, sa Skjold.

Siktet for grovt skadeverk



Det var tekniske spor på brannstedet som førte politiet til den unge mannen. Mannen er siktet for grovt skadeverk.

– Mannen er norsk statsborger av utenlandsk opprinnelse og bor i området, sier Skjold.



PÅTENT: Tre biler ble totalskadet i to forskjellige bilbranner på Vestli i Oslo natt til fredag 9. juni. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Det var natt til fredag 9. juni, politiet måtte rykke ut til to bilbranner på Vestli, til sammen fire biler ble skadd.

– Det er funnet en bensinkanne som vi skal undersøke for å se om den kan settes i sammenheng, sa Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt, til VG.

11 bilbranner: Sjekker sammenheng



I juni har politi og brannvesen måttet rykke ut tre netter på rad etter meldinger om brann, steinkasting og hærverk utført av ungdommer i Groruddalen i Oslo.

Denne uken har til sammen 11 biler brent på Fururset, Tøyen, Mortensrud og Høybråten. Politiet undersøker om disse kan være påsatt.

– Vi prøver å finne ut om det er noen sammenheng. Men foreløpig har vi ikke noen indikasjoner på det, sier Skjold.

Mannen i 20-årene er den første personen som er pågrepet i forbindelsen med bilbrannene.

Av hensyn til den pågående etterforskningen av denne og andre

bilbranner, ønsker ikke politiet per nå å tidfeste eller si

noe mer konkret om brannen som mannen er siktet for.