Mann gjemte 1000 tabletter i en sokk i trusa

Dortmund-sjefen om nytt bussdrama: – Vi visste ikke hva som skjedde

(Monaco - Borussia Dortmund 3-1, 6-3 sammenlagt) Bare en drøy uke etter at Borussia Dortmunds spillerbuss ble utsatt for et bombeangrep, opplevde tyskerne det de fryktet var et nytt mareritt.