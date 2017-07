Mann funnet skutt på Grünerløkka i Oslo

En person er fraktet til sykehus etter at det skal ha blitt løsnet skudd på Birkelunden på Grünerløkka i Oslo lørdag.

Politiet fikk melding fra flere vitner like over klokken 16.00 om at en mann var blitt skutt på Birkelunden på Grünerløkka i Oslo.

– Vi har flere enheter på plass, og en mann er kjørt til sykehus med formentlige skuddskader. Vi søker fortsatt etter mulige gjerningspersoner, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til VG.

Politiet bekrefter at personen er skadet i lysken, men at det ennå ikke er funnet noen våpen.

Søket etter mulige gjerningspersoner er utvidet til en barnehage i nærheten, og politiet har i tillegg tatt seg inn i en leilighet i nærheten av Grünerløkka skole.

– Ropte at han var skutt

Bjørn Slettan (23), bor rett i gaten. Han ringte ambulansen da han så mannen, i hvit t-skjorte og hvit shorts, blø fra låret.

FOTO: KLAUDIA LECH, VG

– Han ropte at han var blitt skutt, man skjønte fort at han hadde vondt.

Slettan forteller at han skrek og la seg ned før en lege på stedet kom løpende og ga ham behandling.

VG har vært i kontakt med en 21 år gammel mann som fikk med seg hendelsen.

Ifølge 21-åringen hørte han og vennene hans flere skrik før de så en mann komme løpende. Det skal ifølge mannen være den skadde personen.

– Jeg gikk nærmere for å se og da lå han på bakken og fikk behandling fra en lege som tilfeldigvis var i området. Jeg hørte flere rundt han si at han var skutt. Det var mye blod, sier mannen til VG og legger til at det så ut som mannen hadde blitt skutt i låret eller i lysken.