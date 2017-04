Mann funnet skadet under bro i Ålesund - banket opp av flere gjerningsmenn

En mann i 30-årene er sendt med luftambulanse til St. Olavs hospital etter en voldsepisode i Ålesund. Tre personer er pågrepet.

Mannen i 30-årene ble funnet på en benk under Hellebroa i Ålesund sentrum tidlig mandag morgen. Klokken 12.30 melder politiet på Sunnmøre at tre personer er pågrepet og mistenkt for vold mot mannen.

Det var forbipasserende som oppdaget mannen rundt klokken 05.30, og varslet politiet.

– Personen ble først fraktet til mottaket ved Ålesund sykehus med mistanke om hodeskade. Der ble det gjort nye vurderinger om å frakte ham videre med luftambulanse til St. Olavs hospital, sier operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt, Sindre Molnes, til VG like etter klokken 07.00 mandag.

Banket opp

Ifølge politiet skal mannen ha blitt banket opp av flere gjerningsmenn ved St. Olavs plass i Ålesund. Han skal deretter ha gått noen hundre meter til Hellebroa, der han ble funnet av tilfeldig forbipasserende.

– Han var ikke ved bevissthet da han ble fraktet fra stedet, og var derfor ikke i stand til å avgi noen forklaring, sier operasjonsleder Borge Amdam til NTB.

I 12-tiden mandag sier Amdam til NRK at mannens tilstand ikke er så alvorlig som man først fryktet da han ble funnet bevisstløs.

– Han er ikke så alvorlig skadet som først fryktet. Det er derimot ikke tvil om at han har fått skader i hoderegionen etter å ha blitt sparket og slått. Voldsepisoden fant sted like ved St. Olavs plass, sier Amdam.

Politiet kjenner vedkommendes identitet og familien er varslet. Ifølge Amdam er ikke mannen fra Ålesund, men var på påskeferie hos familie da hendelsen fant sted.

– Vi vet ikke hvor lenge han har ligget på benken, men dette er et nokså trafikkert sted midt i Ålesund sentrum, sier Amdam.