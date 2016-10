Mann funnet blodig og livløs - broren pågrepet

Bevæpnet politi har aksjonert og pågrepet en 49-åring etter at mannens bror (52) ble funnet død i et boligområde utenfor Egersund lørdag kveld.

Politiet gjennomførte omfattende søk etter den antatte gjerningsmannen i området i natt og i morgentimene søndag. En 49 år gammel mann ble pågrepet klokken 11.56 på Sirevåg, siktet for grov kroppsskade med døden til følge, skriver politiet i Rogaland i en pressemelding.

– Han ble pågrepet utendørs, bekrefter operasjonsleder Brit Randulff overfor VG.

Dødsårsaken til den 52 år gamle mannen er ikke fastslått, og politiet avventer obduksjonen.

Blodig og livløs

Det var klokken 23.30 lørdag kveld at politiet fikk melding om en livløs og blodig person som lå utendørs i et boligfelt på tettstedet Hellvik i Eigersund kommune.

– Politi, ambulanse og luftambulanse rykket ut. Det ble forsøkt gjenopplivning, men livet sto ikke til å redde og mannen ble erklært død på stedet, sa operasjonsleder Henning Andersen til VG søndag morgen.

Den antatte gjerningsmannen var ikke på stedet da politiet kom frem, og bevæpnet politi gjorde omfattende søk etter ham, blant annet med hund.



– Avdøde er utsatt for en voldshandling, og vi kjenner forhistorien til det som skjedde, opplyser politiets innsatsleder Erling Aagesen til Dalane Tidende.

Artikkelen fortsetter under bildet.

FUNNET DØD: En mann er siktet for grov kroppskrenkelse med døden til følge etter at broren ble funnet død utendørs i et boligområde på Hellvik utenfor Egersund lørdag kveld. Foto: Carina Johansen , NTB scanpix

– Familiefedre

En nabo NRK har snakket med sier begge de involverte mennene skal være familiefedre.

– Politiet kjenner til at det har vært en hendelse i et hus i området forut for at mannen ble funnet. Han ble funnet av en nabo, sier innsatsleder til NRK.

Jourhavende jurist Marita Hagen vil overfor VG ikke kommentere forholdet mellom de to mennene, eller hvorvidt den antatte gjerningsmannen er kjent for politiet fra tidligere.

Flere avhør

Ifølge operasjonsleder er det ingen indikasjoner på at det var noen vitner til hendelsen, men politiet avhører søndag personer som var sammen med den avdøde og den antatte gjerningsmannen tidligere på lørdagskvelden.

– Vi har en rekke vitner som observerte de to mennene tidligere på kvelden. De skal ha vært på en sosial tilstelning sammen, og den nærmere etterforskningen vil gi oss mer informasjon om foranledningen, sier jourhavende jurist til VG.

Siktede var klokken 13.15 fortsatt ikke avhørt, og Hagen kunne ikke si noe om hvordan han stiller seg til siktelsen. 49-åringen har ennå ikke fått oppnevnt noen forsvarer.

– Vi vil forhåpentligvis få gjennomført avhør med han i dag, men det beror på om siktede er i stand til å la seg avhøre. Det er en konkret vurdering som gjøres i alle saker, sier Hagen til VG.

Utelukker ikke våpen

– Det er satt inn ekstra ressurser. Politiet i Dalane får bistand fra etterforskere på distriktsnivå, sier operasjonsleder Brit Randulff til lokalavisen Dalane Tidende.

Den døde var søndag morgen sendt til Stavanger universitetssjukehus hvor han vil bli obdusert mandag. Det er ikke kjent hva slags skader vedkommende var påført, og det er heller ikke helt avklart om voldsutøvelsen skjedde der den døde ble funnet.

Det er ikke beslaglagt noe våpen i saken.

– Vi utelukker heller ikke at det er brukt en eller annen form for våpen, sier Randulff til NTB.