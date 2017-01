Mann erkjenner straffskyld etter drapet i Søndre Land

Den 36 år gamle mannen som er siktet i drapssaken i Søndre Land, har erkjent straffskyld for medvirkning til drapet. Dermed har alle de tre siktede knyttet seg til saken.

De tre siktede ble pågrepet i midten av november etter to måneders etterforskning. De siktede er en 44 år gammel kvinne, hennes 20 år gamle sønn og hennes 36 år gamle ekskjæreste – alle fra nærmiljøet.

Les også: Mor og sønn tatt for drapet på Nils Olav Bakken (49)

Torsdag opplyser Innlandet politidistrikt at den siktede 36-åringen i avhør har erkjent straffskyld for medvirkning til drapet. Fra før er det kjent at kvinnen og hennes sønn kommet med forklaringer som knytter dem til saken.

– Kvinnen erkjenner ikke noen for straffskyld, mens 20-åringen ikke har tatt stilling til spørsmålet om straffskyld, sier politiadvokat Kristian Johansen til NTB.

Torsdag ble det klart at Gjøvik tingrett har besluttet at alle de tre siktede i saken skal varetektsfengsles i fire nye uker med brev- og besøkskontroll.

Les også: Kjærestepar på fotosafari fant forkullet lik

Nils Olav Bakken (49) fra Dokka i Nordre Land funnet død og sterkt forbrent i et bål ved en skogsvei i Søndre Land i Oppland lørdag 3. september i fjor. Politiet mener 49-åringen ble drept natt til denne lørdagen.

Innlandet politidistrikt opplyser at etterforskningen pågår fortsatt for fullt med avhør og tekniske undersøkelser.

Les også: Mor og sønn knytter ekskjæreste (35) til drapet på Nils Olav (49)