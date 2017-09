Mann dømt til 15 års fengsel for voldtekter, trusler og overgrep

Mannen i 20-årene er blant annet dømt for 10 voldtekter og syv voldtektsforsøk over internett mot totalt 17 fornærmede.

Ofrene for voldtektene og voldtektsforsøkene er jenter i alderen 16 til 18. Seks av jentene mannen er dømt for å ha voldtatt eller forsøkt å voldta var mindreårige på gjerningstidspunktet.

Mannen i 20-årene skal ha fått jentene til å sende halvnakne bilder av seg til ham. Så truet han dem til å utføre seksuelle, alvorlig krenkende handlinger med seg selv over Internett. Hvis de ikke gjorde det, skulle han legge ut bildene på nettet, ifølge dommen.

I tillegg til voldtekter og voldtektsforsøk, er mannen dømt for til sammen 74 seksuelle overgrep og trusler mot 53 jenter i alderen 12 til 18 år.

– Det er et enormt omfang og handlingene er så grove. Han ville lage sin egen porno, og truet dem til å begå disse handlingene på selv selv selv om de tryglet og ba om å få slippe, forteller koordinerende bistandsadvokat Christian Lundin, Advokatfirmaet Ness Lundin DA.

Høy fengselsstraff

I dokumentene fra tingretten understrekes det at saken samlet sett er svært alvorlig, og det finnes ingen andre direkte sammenliknbare saker. Dette er bakgrunnen for at mannen er idømt 15 års fengsel, noe som er høyere enn normalt i voldtekts- og overgrepssaker.

– Det er en lang fengselsstraff og høye oppreisningsbeløp, men med dette omfanget og denne grovheten er det riktig, mener Lundin, og legger til:

– Dette er en unik sak med en ekstrem utspekulert utnyttelse av unge jenters sårbarhet. Han fornedret og ydmyket jentene, og handlingene har klare sadistiske trekk.

Mannen har erkjent straffeskyld for alle forhold han er tiltalt for. Han er i tillegg dømt til å betale nesten tre og en halv million kroner i gjenoppreisning til ofrene.

I utgangspunktet var fengselsstraffen noe høyere, men den ble satt ned til 15 år da mannen erkjente straffeskyld.

Lundin påpeker at mannen neppe vil ha mulighet til å betale all erstatningen selv, men at ofrene da vil kunne få erstatningen fra den statlige volddsoffererstatningsordningen

Bare to jenter anmeldte

– Det er bare to av jentene som har anmeldt. Resten har ikke turt å gjøre det. De har vært livredde, forteller Lundin.

44 av ofrene var for seksuelle overgrep og trusler var under 16 år, og 30 var mellom 12 og 15 år på gjerningstidspunktet. Overgrepene ble begått over en periode på omtrent ett år og to måneder mellom mars 2014 og mai 2015.

Seks av ofrene for voldtekt og voldtektsforsøk over nettet var mindreårige.

For retten fremstår det som nevnt at fornedring og ydmykelse av jentene var et mål i seg selv, og at han likte makten og kontrollen han fikk over dem.