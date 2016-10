Mann døde etter slåsskamp i Bjugn

En mann i 30-årene døde etter en slåsskamp i Bjugn natt til mandag. En annen mann er siktet i saken.

Politiet fikk melding om slåsskampen i kommunesenteret Botngård i Bjugn like etter klokka 3 natt til mandag.

– Da vi kom til stedet, var en av de involverte bevisstløs, og den andre var også skadd. Begge ble fraktet til St. Olavs hospital, sa operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen mandag formiddag.

Mandag ettermiddag opplyser politiet i Trøndelag at den ene mannen i 30-årene døde av skadene på St. Olavs hospital. Den andre mannen er siktet for kroppsskade med døden til følge. Han blir fremstilt for varetektsfengsling tirsdag.

– Etterforskningen fortsetter, og det skal blant annet gjennomføres ytterligere tekniske undersøkelser og avhør, skriver politiet i en pressemelding.

Advokat John Reidar Aae, som er mannens forsvarer, sier til Adresseavisen at han ikke har snakket med sin klient etter at det ble klart at fornærmede i saken har omkommet.

– Jeg har ikke rukket å snakke med min klient om dette, så jeg vet ikke om han er informert ennå. Men han skal, etter det jeg kjenner til, bli informert om dette av politiet nå i ettermiddag, sier Aae til avisen ved 16.30-tiden.